"El celular o le chuzamos un ojo": así amenazan rompevidrios a sus víctimas en Bogotá

"El celular o le sacamos un ojo". Con esta amenaza, dos sujetos con arma blanca intimidaron este miércoles a una mujer que se movilizaba en su vehículo, a la altura de la calle 63 con carrera 24. Al parecer se trataba de miembros de una banda de rompevidrios, modalidad de robo que ha tenido azotaba a la capital durante las últimas semanas.

Sin embargo, en esta ocasión, los individuos supuestamente aprovecharon que el semáforo estaba en rojo y que la ventana del carro se encontraba abierta para que uno de ellos metiera casi la mitad de su cuerpo y efectuara el robo.

Según relata la víctima, por temor entregó su celular a los hombres quienes, para no generar sospechas, huyeron del lugar caminando tranquilamente. Por fortuna, una patrulla de la Policía se encontraba unos vehículos atrás, presenció el hecho y se acercó al carro de la víctima para confirmar la situación.

El uniformado es el subintendente Hilbanover Rodríguez, quien relató para El Espectador su proceder frente a los hechos. "La mujer no reaccionó hasta que me acerqué y me contó lo ocurrido. Procedí a capturar a los sujetos, que se encontraban a media cuadra del lugar e hicieron entrega del celular de la víctima, el cual fue devuelto en ese momento".

Las autoridades aseguran que uno de ellos había salido la cárcel hace apenas cinco meses y que llevaban semanas tras su pista. Sin embargo, no habían podido capturarlos en flagrancia.

El subintendente Rodríguez informó que los sujetos fueron trasladados en una patrulla a la Unidad de Reacción Inmediata del sector de La Granja, en donde fueron entregados a disposición de la Fiscalía para adelantar su proceso de judicialización tras la denuncia de la víctima.

