La Justicia Penal Militar investiga el asesinato de Brayan Niño, quien murió el sábado 1 de mayo, luego de sufrir un impacto con un gas lacrimógeno en uno de sus ojos, cuando protestaba en Cundinamarca. Su hermana, Marlin Niño, habló con este diario para relatar lo ocurrido.

Sobre las 9:00 p.m. del pasado sábado 1 de mayo, un grupo de personas realizaba un plantón en el municipio de Madrid, Cundinamarca, en el marco del Paro Nacional. Entre los manifestantes se encontraba Brayan Fernando Niño Araque, de 24 años, quien murió tras recibir el impacto de un gas lacrimógeno en uno de sus ojos, cuando grupos del Esmad intervinieron en la manifestación. Hoy la Justicia Penal Militar capturó a un mayor de la Policía por el hecho. Marlin Niño, hermana de la víctima, habló con El Espectador para relatar lo sucedido.

“Acá en Madrid ya se habían realizado protestas y se hacían pacíficamente. El primero de mayo, más o menos a la 9:00 de la noche, mi hermano estaba con un grupo de amigos míos, pues yo hago parte del Comité del Paro. Era un grupo súper grande, había como 200 personas. En la mitad del plantón había un círculo, estaba cantando arengas, todo estaba bien”, contó.

En medio de dicho plantón, dice la hermana, el alcalde de Madrid, Andrés Tovar, realizó una transmisión en vivo por Facebook informando que un grupo de manifestantes planeaba atacar la estación de Policía del barrio el Sosiego, por lo que era necesaria la intervención del Esmad en el lugar.

“La estación de la que hablaba el alcalde quedaba a dos cuadras de donde se encontraba mi hermano con los demás manifestantes. El Esmad llegó, pero no a la estación, sino a dispersar el plantón en donde estaba mi hermano, realizando la manifestación pacífica. Enviaron dos tanquetas, una de ellas se atravesó por la mitad del círculo donde estaban los chicos. Empezaron a tirarle gases lacrimógenos, por lo que la manifestación comenzó a dispersarse”, relató.

Niño asegura que una de las tanquetas del escuadrón paso frente a su hermano y después de avanzar una cuadra, comenzó a devolverse. “En esas dispararon (desde la tanqueta) una bomba lacrimógena que le cayó en el ojo derecho a mi hermano. Las personas intentaron auxiliarlo. Mis compañeros lo socorrieron. En ese momento mi hermano todavía respiraba. Pero el otro equipo del Esmad, que iba a pie, seguía lanzando gases lacrimógenos y mis compañeros me dicen que eso impidió ayudarlo”.

Un conductor de una moto también intentó ayudar a sacar al joven del lugar. Sin embargo, se vio afectado por los gases, por lo que no pudo avanzar más. “Las personas escondieron a mi hermano en una cuadra, allí llegó otra moto y en esas lo llevaron hasta el hospital de Madrid, pero cuando llegó ya no tenía signos vitales”, aseguró la hermana.

De acuerdo con Niño, Brayan trabajaba como auxiliar en una bodega y era papá de un niño de casi dos años. “Mi hermano era una persona demasiado noble. La nobleza que tenía no la tenía nadie más. Era muy responsable, más ahora que tenía un hijo. Para él lo primordial era eso. Con mi mamá siempre se iba para todo lado”, recordó.

Además, el joven era técnico en contaduría, pero quería terminar su carrera para ser profesional. “Yo quiero que esclarezcan los hechos. El Esmad fue el que mató a mi hermano. Mi hermano no murió, el Esmad lo mató y yo quiero que ellos respondan. Yo sé que haga lo que haga, así el culpable vaya a la cárcel, eso no lo va a traer de vuelta, pero quiero que esto no quede en la impunidad, que no sigan haciendo de las suyas”, manifestó la familiar.

Ahora el caso está en manos de la Justicia Penal Militar, que este jueves 6 de mayo anunció la captura a un mayor de la Policía, por ser el presunto autor responsable del homicidio. Se espera que más adelante se conozcan más detalles del proceso.