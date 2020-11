El exfutbolista Willington Ortiz fue víctima de un atraco a mano armada en Bogotá

La leyenda del fútbol colombiano fue asaltado, en frente de su restaurante en el norte de la capital, por unos delincuentes que se hicieron pasar por policías.

Willington Ortiz fue víctima de un atraco a mano armada en el norte de Bogotá. Según declaraciones entregadas a Blu Radio, el exfutbolista colombiano se encontraba en frente de su restaurante, ubicado en el barrio Prado Veraniego, en el norte de la ciudad, cuando fue abordado por unos hombres que se movilizaban en un vehículo, los cuales se hicieron pasar por policías de civil.

“Venían en un carro y yo me acerco. Me empiezan a decir que había ocurrido un robo, o algo así por el estilo. Entonces el tipo me agarra y me dice que le dé el dinero. Tuve que sacarle la plata, y ya”, manifestó Ortiz.

Según el exdeportista tumaqueño, estos atracadores “quieren secuestrar a la gente, buscar dinero como sea, y como no les sucede nada, pues es una dificultad para el ciudadano, para las personas de bien”.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, en lo corrido del año (con corte a septiembre), se han registrado más de 59.500 casos de hurto a personas, lo cual se traduce en una reducción del 36 % si se compara con el mismo periodo de tiempo del año anterior. Hay que recordar que, por la pandemia, este ha sido un año atípico, por lo que sería complejo decir que esta disminución sea producto de la implementación de estrategias de seguridad del Distrito.

En Bogotá, la localidad que en 2020 ha registrado más casos de hurto a personas ha sido Kennedy, con 6.743 casos. A esta le siguen Engativá (6.443), Usaquén (4.463), Chapinero (3.934) y Fontibón (3.750).

De enero a septiembre, los días de la semana en los que más se registran hurtos a personas son los miércoles y los viernes, con el 16,5 % de los casos cada uno, mientras que la jornada del día con mayor protagonismo en esta materia es la mañana, con el 30,7 % de los casos.