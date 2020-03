El llamado a no desproteger a los animales durante el simulacro vital en Bogotá

La alcaldía de Bogotá publicó el decreto sobre el “Simulacro Vital”, que contiene los lineamientos que regirán las restricciones a la libre circulación de personas y vehículos, desde este jueves 19 de marzo, a partir de las 23:59, hasta las 23:59 del 23 de marzo.

Desde la bancada animalista del Concejo de Bogotá, en cabeza de Andera Padilla, se hicieron una serie de recomendaciones a la alcaldesa Claudia López para que los animales no quedaran desprotegidos en medio de esta situación. Según la cabildante, la mandataria tuvo en cuenta este llamado.

“A quienes nos han preguntado si pueden cuidar de animales albergados en refugios o albergues, si pueden cuidar del gato o el perro que tienen a cargo porque su familia está ausente, o si pueden atender a un animal en tratamiento médico, la respuesta es: sí pueden hacerlo. Las personas que explotan comercialmente a los animales y los mantienen confinados en jaulas dentro de locales comerciales, no solo pueden, sino que tienen el deber moral de atenderlos”, indicó Padilla.

La concejal agregó que las actividades que guardan relación con el cuidado de animales, para las cuales se permite la circulación de personas o vehículos debidamente identificados, son:

*Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad.

*Cuidado institucional o domiciliario de animales.

*Atención y emergencias veterinarias.

*Transporte de animales vivos

*Alimentación, atención e higiene de animales que se encuentren confinados o en tratamiento especializado.

El decreto también contempla que una persona por núcleo familiar pueda sacar a sus mascotas o animales de compañía por un lapso no superior a 20 minutos, cuando sea necesario, en su entorno más inmediato. “Aunque no se establece una excepción para que las personas que alimentan a gatos o perros sin hogar puedan hacerlo, sugiero que mientras sacan al perro a darse la vueltica, aprovechen para alimentar a los que no cuentan con un techo”, dijo Padilla.

La concejal concluyó que “es una situación excepcional y tenemos que acomodarnos de la mejor manera. Pero por nada del mundo los animales deben quedar desprotegidos o expuestos a riesgos, durante el simulacro”.

Para tener en cuenta

*Los animales con quienes convivimos y los que están en las calles no adquieren ni transmiten el coronavirus Covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho pública esta información.

*El abandono de animales o su maltrato pueden ser objeto de sanciones. No está bien ponerles tapabocas, ni aislarlos, mucho menos arrojarlos a las calles. Ellos son parte de la familia y dependen de las personas para subsistir.

*Las adopciones de gatos y perros pueden continuar. Gracias a la baja en el ritmo de la rutina, este puede ser un buen momento para llevar a un nuevo amigo a casa.

*El llamado a la responsabilidad y el cuidado mutuos incluye a los animales. La solidaridad y empatía no discriminan.

