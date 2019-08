Entrevista con el candidato de Colombia Humana, UP y Mais

“El metro elevado acabará las finanzas, la movilidad y el futuro de Bogotá”: Hollman Morris

Pese al aval de la Colombia Humana y del Mais, Morris no cuenta con pleno apoyo del movimiento debido a las denuncias de su exesposa, por presunta violencia intrafamiliar. / Cristian Garavito - El Espectador

Se inició en el periodismo y en la defensa de los derechos humanos, pero se encontró de frente con la política cuando estuvo exiliado. Fue así como Hollman Morris empezó su carrera política, que hoy lo tiene como uno de los cuatro aspirantes a la Alcaldía. Fue gerente de Canal Capital en la administración de Gustavo Petro, cuyas ideas defiende desde el Concejo.

Según Morris, quien aparece de último en las encuestas, esta carrera por el Palacio Liévano girará en torno a darle o no continuidad al actual modelo de ciudad. Esto, para él, es su fórmula ganadora, pues dice que es la única carta de oposición a Peñalosa. Metro subterráneo, trenes y una ciudadela universitaria, sus principales apuestas.

La campaña se nota tensa y apenas van dos semanas. ¿Usted cómo la ve?

Veo a los otros haciendo malabares para despegarse de su peñalosismo. Uribe es la continuidad de Peñalosa; Galán se lo inventó de nuevo en 2015; López quiere posar de anti-Peñalosa, pero no estuvo en la revocatoria, y yo, que llevo cuatro años de oposición y represento un modelo de ciudad diferente.

¿Cuál es su modelo de ciudad?

Represento políticas de la vida, de lo social y de respeto por el ambiente, en un mundo que hoy está en clave de cambio climático. Ellos representan políticas de la muerte: tala de árboles, urbanizar los bordes y un metro elevado y dañino.

Si se repite la configuración del actual Concejo, no estaría de su lado (como le ocurrió a Petro). ¿Cómo manejaría eso?

Creo que habrá un nuevo escenario en el Concejo. Nuestra lista tiene nombres fuertes y a muchos concejales les cobrarán su apoyo a esta administración. Espero que se elija un Concejo que no sea continuidad del peñalosismo.

Dice que hará una “ciudad del primer mundo”, pero tendría arcas limitadas. ¿Cómo reactivaría la economía?

Iniciar el metro subterráneo en el segundo semestre de 2020 es el gran negocio. Implicaría un incremento anual de 0,4 % en el PIB y será el gran jalonazo de la economía.

¿Por qué no seguir con el metro elevado, que ya está en licitación?

Primero, no creo que quede contratado. Segundo, guardando las proporciones, será un Hidroituango que hoy no funciona después de $13 billones. Ese proyecto tiene varias ilegalidades y acabará con las finanzas, la movilidad y el futuro de Bogotá. No puede ser que tengamos estándares más bajos que Lima, Quito, Panamá o Santiago.

¿Qué faltaría para el subterráneo?

El metro subterráneo quedó en fase de estructuración financiera para arrancar la licitación, algo que se puede hacer en el primer semestre de 2020. Mi idea es complementarlo con tres trenes, uno de esos el Regiotram. Tanta controversia hace creer a la gente que hay que hacer cualquier metro, no podemos dejar de pensar en grande.

¿Cómo negociar con Iván Duque, que ya mostró su apoyo al metro elevado?

Simple, le diría que pasará a la historia como el presidente que inició el metro subterráneo y que no se deje embaucar por un proyecto que va a fracasar. Es la mejor idea si es que quiere poner a la capital a la altura de una ciudad líder.

¿Qué propone para la Séptima?

La nueva movilidad está basada en modos férreos y para la Séptima propongo un tranvía eléctrico, como en Medellín, que complemente nuestro metro y el Transmilenio de la Autonorte y la Caracas. En las avenidas 68 y Boyacá también habrá tranvías. Todos mediante APP.

¿Qué propone en cuanto a hábitat: densificar o expandir la ciudad?

Propongo retomar la idea del centro ampliado: combinar usos del suelo e incluir viviendas de interés social y prioritario.

¿Qué hará con la Van der Hammen?

Hay planes de urbanizar la reserva por pura especulación inmobiliaria, porque Bogotá no va a crecer más. Allí, propongo hacer el bosque urbano más grande del continente, con la siembra de más de 1,5 millones de árboles.

¿Más de 1.000 por día? ¿Cómo ?

Nuestros niños y jóvenes de colegios públicos, sus familias, y los que se quieran sumar vamos a ir a sembrarlos. Así crearemos la lucha y mitigación contra el cambio climático, y la reserva se convertirá en el gran símbolo de Bogotá.

Además del subterráneo, su otra bandera es una ciudadela universitaria. ¿En qué consiste?

Será nuestro gran reto. Cada semestre se gradúan 50.000 jóvenes que se quedan sin cupo. La idea es que ingresen a la educación superior. Cada grupo de 50.000 jóvenes nos cuesta $350.000 millones. Al final, todo nos costaría $2 billones.

¿Y de dónde saldrá ese dinero?

La Secretaría de Educación tiene un presupuesto de $4 billones y habría que sumarle $2 billones. Hay obras sin estudios, millonaria inversión en publicidad, una innecesaria troncal de TM en la Séptima de $2,4 billones y otros despilfarros. Bogotá es la séptima economía del continente y puede lograrlo.

¿Dónde ubicará a tantos estudiantes?

En la infraestructura de megacolegios, en la jornada nocturna, y de forma paralela construimos la ciudadela universitaria en Engativá.

Por el tema de seguridad se han generado fuertes confrontaciones con los otros candidatos. ¿Por qué?

La derecha se mueve mejor en esos temas, porque son los de la mano fuerte. Mi política es social y, como la gran amenaza de la seguridad es el crimen organizado, pondré a las autoridades a construir los organigramas de esas empresas criminales. Además, propongo una seguridad humana y una técnica.

¿En qué consiste cada una?

La humana, con el programa “20.000 jóvenes en paz”, para el que quiere estudiar, el que está delinquiendo y el que está en el limbo. A los tres los pondré a estudiar y trabajar. A la Policía le mejoraré las condiciones y las tareas, para que no esté persiguiendo vendedores ambulantes sino concertando con la comunidad sobre los delitos de cada barrio. La técnica, con una plataforma que conecte a todo el aparato de seguridad del Distrito, cámaras con fibra óptica de la ETB y diez casas de justicia.

¿El apoyo de Petro es suficiente?

Petro promueve una nueva generación de políticos de la que hago parte. Siendo pragmáticos, Petro sacó más de 1,2 millones de votos en primera vuelta, de quienes extrañan esas políticas sociales que represento.

¿Cómo califica la gestión de Peñalosa?

Un tremendo fracaso en indicadores sociales y económicos, a pesar de que tuvo vía libre para gobernar.