¿Madrid (Cundinamarca) se quedará sin alumbrado público?

Diego Ojeda / @diegoojeda95.

Enel-Codensa, compañía que suministra de energía al municipio, asegura que la Alcaldía de Madrid adeuda una significativa cantidad de dinero por no pagar los recibos. El alcalde, por su parte, asegura que la compañía está cobrando un servicio que no debería prestar.

Incertidumbre hay en los habitantes del municipio de Madrid (Cundinamarca), luego de que se conociera una carta emitida por Enel-Codensa dirigida a su alcalde, Orlando Cardona, en la que se le notifica que, por incumplimiento en el pago de los recibos, se procederá retirar la infraestructura del alumbrado público.

Para entender esto hay que tener en cuenta el contexto. Durante 14 años Enel-Codensa ha sido la empresa que ha suministrado energía eléctrica al municipio, pero además, la que ha arrendado la infraestructura física que necesita el alumbrado público para funcionar, es decir, las luminarias que se encuentran en los postes de luz.

En 2018, el alcalde Cardona tomó la decisión de cambiar de operador para atender lo concerniente a la administración, operación y mantenimiento de alumbrado público en Madrid, por lo que Enel-Codensa dejaría de prestar dicho servicio para que Empumadrid, empresa pública que se creó en el municipio, asumiera dicha labor.

Le puede interesar: “¡Que pague!”: el reclamo de varios comerciantes al alcalde de Madrid

Lo anterior se traduce en que después del 31 de diciembre de 2018, fecha de finalización del contrato pactado entre ambas partes, Enel-Codensa dejaría de cobrar la tarifa de arrendamiento y mantenimiento de la infraestructura para solo pedir por la del suministro. Sin embargo la compañía, desde enero de 2019, continuó cobrando ambos servicios en la factura, de allí el motivo de la discordia que ya genera una deuda superior a los $1.200 millones (sin contar intereses) por incumplimiento en ocho meses de pago.

El alcalde de Madrid explicó a este medio sus razones. Para él es injusto pagar en 2019 un servicio cuya contratación finalizó en 2018. Asegura que está dispuesto a cancelar la deuda concerniente al suministro de energía, que podría estimarse en unos $800 millones, pero que no hará lo mismo con lo relacionado a infraestructura.

En teoría, desde hace meses Empumadrid debió haber reemplazado las cerca de 4.300 luminarias que hay en el municipio, y así haber evitado todo este problema. Pero no, aún las calles de Madrid siguen siendo iluminadas con infraestructura de Enel-Codensa.

Le sugerimos leer: ¿Qué hacer si le cobran de más en el servicio de aseo?

Por su parte, Carlos Mario Restrepo, gerente comercial de Enel-Codensa, aseguró a este medio que es injusto que no tenga derecho a cobrar por la infraestructura (luminarias) que todavía sigue usando el municipio aún después de la finalización del mencionado contrato.

Restrepo asegura que no ha retirado las luminarias por respeto a que los habitantes del municipio se queden a oscuras, pero que el actual panorama es como si el alcalde le dijera: “sígame prestando sus luminarias mientras yo instalo las mías, pero no me cobre por eso”.

Tanto Restrepo como Cardona concuerdan en que se han adelantado reuniones para llegar a un eventual acuerdo, pero no lo han alcanzado. El directivo de Enel-Codensa, por ejemplo, manifestó haberle sugerido de manera oportuna al alcalde que le presentara un plan para el cambio de las luminarias, es decir, que cuadraran con Empumadrid qué luminarias instalaría para el retirar las propias, pero nunca se acordó nada.

Pasados ocho meses de no llegar a un acuerdo, Restrepo le confirmó a El Espectador que desde mañana, 6 de septiembre, comenzarán a retirar sus luminarias, comenzando con las que alumbran la Plaza Principal.

Para que en la noche de mañana este lugar no esté a oscuras, Empumadrid debería colocar inmediatamente sus propias luminarias, y así paulatinamente con las otras que vaya retirando Enel-Codensa. De lo contrario, las calles del municipio quedarán a oscuras y con eso las probabilidades de un incremento de la inseguridad, entre otras problemáticas.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.