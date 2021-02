Según lo establecido por el Distrito, la medida que mitiga la circulación de personas en la capital va hasta este viernes 19 de febrero. Sin embargo, puede que en el trascurso del día la alcaldesa Claudia López decida extenderla.

El pico y cédula en Bogotá acabaría este viernes 19 de febrero. Eso es lo que dijo el Distrito una vez se terminó la alerta roja por el segundo pico de COVID-19 que vivió la ciudad en enero. Pese a que hay una fecha límite, la alcaldesa de la capital todavía estudia la posibilidad de extender la medida.

La restricción se implementó el pasado 21 de diciembre, cuando la capital comenzaba a reportar un aumento de casos y de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de la indisciplina social durante las festividades decembrinas. Desde entonces, la Alcaldía ha utilizado la medida para mitigar el flujo de personas en las calles de la ciudad.

En la mañana de este viernes, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dijo que la alcaldesa estaba evaluando con su equipo de gobierno si la medida continuaba o no. “No me compete hacer el anuncio de si sigue o no. Lo estamos evaluando. Esta madrugada lo hemos estado hablando con la alcaldesa, con el secretario de Gobierno, el jefe de gabinete…será una decisión que se tome el día de hoy”, aseguró en Noticias Caracol.

En ese orden de ideas se espera que en las próximas horas la alcaldesa Claudia López se pronuncie al respecto y defina si la medida continúa o no. Por lo pronto, el panorama es alentador, pues la ocupación en las UCI de la capital sigue disminuyendo. Actualmente, según los datos del Observatorio de Salud de Bogotá, hay una ocupación del 65,7 % para el total de las camas y del 59,7 % para las unidades destinadas a la atención del COVID-19.

Por otro lado, en la mañana de ayer, la capital de la República inició la jornada de vacunación en nueve hospitales de la ciudad. Solo ayer se aplicaron 7.054 dosis.