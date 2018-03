El plan para convertir a Bogotá en la capital de la industria audiovisual

Bogotá busca mediante una "especialización inteligente" convertirse en la capital latinoamericana de la industria audiovisual. "Bogotá tiene más o menos las tres cuartas partes de las compañías de ese sector en todo el país y ha sido la ciudad que en los últimos 10 años más ha recibido inversión extranjera para consolidarse como una urbe de las industrias creativas en América Latina", afirmó el director ejecutivo de Invest in Bogotá, Juan Gabriel Pérez.



El ejecutivo, quien asiste al 58 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), sostuvo que la participación en la actividad por parte de la entidad a la que representa tiene como objetivo "promover a Bogotá como un lugar ideal para ubicar las empresas creativas y especialmente la industria audiovisual".



De hecho, resaltó que "jugadores grandes como Fox o HBO están llegando a nuestro país y ya grandes series y grandes películas se están rodando en nuestra ciudad".



Según Invest in Bogota, en los últimos 10 años las compañías audiovisuales que se han asentado en la capital han invertido más de 460 millones de dólares.



Lo anterior, explicó Pérez, "es importante en la medida en que no solamente llegan estas empresas y generan empleo, sino que también permiten que hayan nuevas producciones audiovisuales y cada producción deja una derrama económica significativa".



Por su parte, el vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido de la Cámara de Comercio de la ciudad, Marco Llinás, aseveró que "en Bogotá múltiples actores del sector público, privado y academia trabajan en la agenda de desarrollo productivo más importante del país y una de las más importantes de Latinoamérica mediante la estrategia de especialización inteligente".



Para ello, aclaró, "se han definido cinco áreas estratégicas alineadas con la vocación productiva de la región" y donde están "focalizando la mayor cantidad de esfuerzos y recursos".



Una de dichas áreas es "Bogotá Región Creativa", que abarca los sectores y clústeres relacionados con lo que hoy se conoce como economía naranja o industrias culturales.



En ese sentido, complementó Llinás, "hay múltiples esfuerzos, entre ellos toda un serie de proyectos de ciencia, tecnología e innovación que apuntan a detonar estas industrias" a través de los medios audiovisuales, cine, televisión, publicidad, videojuegos y animación, gastronomía, software, música y moda, entre otros.



Tanto Invest in Bogota como la Cámara de Comercio de la capital colombiana unen esfuerzos "para que este sector se convierta en un jalonador de la economía en la ciudad y que dentro de pronto la región sea reconocida a nivel mundial por tener una de las industrias creativas y culturales más vivas del mundo".



Llinás manifestó que "Bogotá Región Creativa" abarca de acuerdo a cálculos de la Cámara de Comercio alrededor de 90.000 empresas de las casi 500.000 que están registradas en la entidad.



"Eso quiere decir que es un sector fundamental y que, en particular, en el clúster de industrias creativas y de contenido asciende a alrededor de 12.000 empresas".