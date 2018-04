“El problema de la calidad del aire es el polvo, no la combustión de los buses”: alcalde Peñalosa

Como respuesta a la Procuraduría, quien le solicitó al alcalde Enrique Peñalosa que le incluyera tecnologías limpias en la nueva licitación de buses para ciudad, él indicó, en conversación con Blu Radio, que se están dando 50 puntos, de los 2000 necesarios, a los oferentes que incluyan buses eléctricos y de gas y así contribuir a que su funcionamiento sea amigable con el medio ambiente.

Pero dijo que la mejor opción para la ciudad son buses con motores Euro V y que esta decisión se ha tomado porque son más económicos que los eléctricos, lo cual influiría en el precio final para el usuario.

Lea: Concejales piden “incentivos sólidos” para buses eléctricos y a gas en Transmilenio

“No estamos haciendo algo aquí rarísimo que afecte el medio ambiente. Los ciudadanos pueden estar tranquilos de que estamos haciendo la mejor licitación teniendo en cuenta comodidad, calidad del aire y costos, el Euro V es el mejor motor que podemos conseguir”, dijo el alcalde Peñalosa en conversación con esta emisora nacional.

Y a pesar de que en la Procuraduría y el Concejo de Bogotá solicitaron la inclusión de tecnologías limpias en la nueva licitación que busca traer 1.400 buses a la ciudad, el mandatario señaló que “no habrá modificación a licitación de nuevos buses, se mantienen los prepliegos”.

Lea: Desde el Congreso piden revocar licitación para renovar buses de Transmilenio

Según él, el problema de salud que tiene la ciudad en calidad del aire no es ocasionado por gases de combustión que sale de los buses sino por el polvo de las calles de la ciudad, pues dice que hay 1'100.000 capitalinos que no cuentan con pavimento. “El problema más grave para la salud en el aire en Bogotá es el polvo, no los temas de la combustión de los buses”, dijo el mandatario.

Lea: Nueva flota de Transmilenio: ¿ajustar el presupuesto o apostarle a un aire de calidad?

El proceso, que se encuentra en etapa de prepliegos, contempla una inversión de $1,6 billones para renovar los vehículos y $5,5 billones para la operación y mantenimiento de los buses. Transmilenio ha insistido que los buses que se van a remplazar son Euro II y la tecnología mínima para el proceso será Euro V. Adicionalmente, que se tienen consagrados incentivos a los oferentes que incluyan en sus propuestas buses a gas, de motor Euro VI, eléctricos u otras tecnologías amigables con el medio ambiente. Estos, sostiene la administración, recibirán una mayor puntuación de cara a fomentar el uso de tecnologías limpias dentro del proceso de renovación.

Lea: Transmilenio por la séptima: ¿qué pasa con los estudios?

Según el Distrito, con el cambio de la tecnología que se implementará, al pasar de Euro II a mínimo Euro V, se lograría tener reducciones de emisiones contaminantes de hasta un 81 % en comparación con los buses viejos.

***

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook