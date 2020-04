“El que salió se quedó por fuera”: alcalde de Fusagasugá anuncia cierre del municipio

Por medio de un video compartido en redes sociales, Jairo Hortúa aseguró que no dejará entrar a ninguna persona al municipio, con el fin de contener la expansión del COVID-19 en el territorio.

Jairo Hortúa, alcalde de Fusagasugá, municipio de Cundinamarca, informó que a partir de las cero horas de este viernes ninguna persona tendrá entrada al municipio. Asimismo, aseguró a toda su comunidad que el abastecimiento estará garantizado y que la medida la tomaba para evitar que se incrementaran los casos de coronavirus en el territorio.

“Quiero decirles que no vamos a permitir la entrada de personas que pretendan pasar vacaciones en Fusagasugá. Esto no es un juego”, dijo el mandatario, quien agregó que las personas que salieron del municipio no podrán volver a entrar. “Esta decisión la hemos tomado porque vamos a proteger a nuestra población pase lo que pase”, aseguró.

Como parte de tranquilidad, Hortúa aseguró que los habitantes no tendrían que preocuparse por la comida y demás productos necesarios, pues el abastecimiento estaría garantizado. “Tenemos un solo caso y lo hemos controlado. No vamos a permitir que por personas irresponsables pongamos en riesgo a la población”, aseveró.

La medida comenzará a regir a partir de las cero horas de este viernes, tres de abril. Fusagasugá es uno de los municipios que ha sido militarizado después de que se evidenciara que algunos territorios del departamento de Cundinamarca no estaban cumpliendo con la medida de aislamiento.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, Cundinamarca cuenta con 42 casos de COVID-19 confirmados. En la tarde de este miércoles, 1 de abril, el gobernador del departamento, Nicolás García, confirmó la primera muerte por el virus en el territorio. Se trata de una mujer de 81 años, que se encontraba en Zipaquirá.

