El reto de ser bombero en Cundinamarca

Mientras que el mundo se conmueve por el Amazonas, donde un voraz incendio ha consumido casi un millón de hectáreas del bosque continuo más extenso del mundo, en distintas zonas de Cundinamarca la alerta está activada por los persistentes incendios forestales que se han presentado en el último mes. Cada día, la cantidad de hectáreas consumidas por el fuego va en aumento. En lo corrido del año, las distintas unidades de bomberos han atendido 407 incendios forestales, que han afectado 3.716 hectáreas de bosques, cultivos y páramos, en 85 de los 116 municipios del departamento.

Solo en agosto han sido 147 las emergencias y 1.104 hectáreas afectadas. Aunque la mayoría de casos se han presentado por las altas temperaturas y los fuertes vientos del mes, otros han ocurrido por quemas deliberadas, que se salen de control, y por la caída de cuerdas de alta tensión en zonas boscosas.

Lo grave del asunto no es solo que, según lo estimado por el Ideam, las condiciones climáticas se mantendrán hasta mediados de septiembre, sino que persiste el déficit de recursos económicos y humanos para atender las emergencias. Existen al menos treinta municipios que no cuentan con cuerpos de bomberos y en siete (Supatá, Beltrán, Bituima, Yacopí, La Palma, Nemocón y Cota), aunque cuentan con la personería jurídica para crear un cuerpo de socorro, no tienen los recursos para hacerlo.

Si bien, por un lado los rescatistas aseguran que algunos gobiernos municipales le restan importancia a la función de los bomberos y, por ende, no implementan en su plan de gobierno estrategias para fortalecerlos, por el otro, las alcaldías le descargan la responsabilidad a la Gobernación del departamento.

Es el caso del alcalde de Bituima, Guillermo Barrera, quien dice que hace doce años su equipo bomberil está inactivo, por falta de recursos. “Es muy preocupante que el Gobierno no nos dé recursos que valgan la pena para sostener un cuerpo de bomberos. Somos un municipio pobre, y los pocos recursos que tenemos no alcanzan para cubrir eso”, aseguró.

Como en Bituima, muchas zonas del departamento deben optar por firmar convenios temporales con los cuerpos delegados de otros municipios, para cubrir cualquier emergencia. Incluso, en algunos casos, como en la emergencia más reciente registrada en Mesitas del Colegio, no solo tuvieron que pedir apoyo a los bomberos de municipios como Ricaurte y Girardot, sino a los pobladores, que no cuentan con la capacitación necesaria para atender las situaciones.

Pese a que en su momento los convenios son una solución, Olga Lucía Gaitán, comandante de Bomberos del municipio de San Francisco, explica los problemas que se pueden presentar. “Cuando hay convenios, se buscan estrategias de fortalecimiento, pero nos arriesgamos a que se presenten emergencias en los dos pueblos y como se tiene que cumplir un contrato, se deja de atender alguna de las dos”.

Los costos

En el caso de los municipios que tienen cuerpo de bomberos, como San Francisco, el presupuesto sigue siendo insuficiente para suplir las necesidades de la delegación, entre las que están el mantenimiento de los vehículos, las herramientas de trabajo, la dotación del personal y sus respectivas capacitaciones.

“Lamentablemente, muchas veces son más las emergencias que los recursos. A municipios pequeños (menos de 20.000 habitantes) como San Francisco nos dan de $30 a $40 millones al año para cubrir gastos. Para dimensionar la situación, hablamos de que, por ejemplo, sostener a un solo bombero nos sale en $1’5000.000. No nos alcanza con lo que nos dan para el año”, agregó Gaitán.

La Gobernación de Cundinamarca asignó en su presupuesto para este año recursos por $340 millones para apoyar, fortalecer y cubrir las necesidades del cuerpo bomberil del departamento. Sin embargo, si bien los rescatistas ya están expuestos a riesgos cuando atienden emergencias, preocupa que el presupuesto no contempla el pago de seguridad social ni riesgos profesionales. Entonces, en caso de que un bombero sufra un accidente, entre todos deben buscar dinero para pagar sus gastos médicos.

Cabe recordar que el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca es una institución cívica, sin ánimo de lucro. Por lo tanto, sus integrantes son voluntarios y no reciben remuneración por su servicio. Bajo todas estas condiciones y teniendo en cuenta la persistencia de los incendios forestales en el departamento, los rescatistas no solo han liderado campañas para llamar al cuidado de las zonas boscosas y evitar quemas deliberadas, sino que persisten en hacer un llamado a la Gobernación, a la nación y a las alcaldías municipales para que mejoren las condiciones de trabajo de los socorristas, que haya armonía en la calidad de la prestación del servicio y la disposición de los voluntarios para atender la emergencia.

Según el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, “la falta de voluntad política para suplir las necesidades seguirá siendo lo que mantenga este panorama en el departamento” y más aun en la temporada seca y de fuertes vientos a la que se enfrenta el país, que amenaza de manera inminente y constante con acabar la vegetación de la zona rural.