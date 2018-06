Empleados reintegrados a Aguas de Bogotá dicen que los tienen en una bodega y sin funciones

El nuevo esquema de aseo de Bogotá, que empezó a operar a inicios de febrero, sacó a la empresa del negocio de recolección de basuras, pues la labor quedó a cargo de cinco concesionarios que se reparten igual número de zonas de la ciudad. Tras la puesta en marcha del modelo de aseo, Aguas de Bogotá tuvo que desvincular a muchos de sus trabajadores. Uno de los afectados por esta situación fue Jimmy Ernesto García, un empleado que fue despedido pese a que padece una grave enfermedad, motivo por el que el Ministerio de Trabajo lo incluyó en una lista de personas con estabilidad laboral reforzada.

Hace una semana, el juzgado 29 Penal del Circuito emitió un fallo de segunda instancia en el que le dio a la empresa Aguas de Bogotá 48 horas para reintegrar a García a su cargo. En el fallo, el juez constató que García padece una insuficiencia renal crónica, y se ha sometido desde 2015 a diferentes controles, terapias, tratamientos y cirugías; por esto, la decisión judicial también le pidió a Aguas de Bogotá que reiniciara el pago mensual de seguridad social del empleado, para que no vea afectado el tratamiento médico que necesita para su recuperación.

Pese al fallo, desde el Concejo de Bogotá denuncian que garcía y otros trabajadores reintegrados a Aguas de Bogotá están siendo confinados en una bodega ubicada en la localidad de Puente Aranda. De acuerdo con la concejal Xinia Navarro (Polo Democrático), quien realizó la denuncia, a los trabajadores no solo no se les está asignando ninguna función, sino que los están obligando a cumplir horarios para que les paguen su salario.

“Estamos frente a la esclavitud del siglo XXI, estás personas deben permanecer en una bodega, fría y oscura sin permiso alguno más que para salir en la hora de almuerzo. Esto es una clara violación al código disciplinario. Estos trabajadores están reubicado en condiciones de indignidad. Es una forma de torturarlos para que obligarlos a renunciar. Denuncio, una vez más, el maltrato de la Administración de Enrique Peñalosa contra los trabajadores de Aguas de Bogotá”, denunció la concejal Navarro, quien además le solicitó a los organismos de control hacer una visita al lugar donde se encuentran los trabajadores, para verificar las condiciones en las que se encuentran los trabajadores, especialmente los que tienen estabilidad laboral reforzada.

Aguas de Bogotá, por su parte, responde que esto ocurre porque ya no son prestadores del servicio de aseo en la ciudad, por lo que no es posible reubicar a los trabajadores en los mismos cargos que tenían antes de que fueran desvinculados. No obstante, el fallo contempla que si García no es reubicado en el mismo cargo que tenía, la empresa debe ubicarlo en uno similar al que ocupaba antes de su despido

Desde la implementación del nuevo esquema de aseo, en febrero, la empresa Aguas de Bogotá se dedica a hacer labores complementarias, como la recolección de residuos mixtos y el corte de césped en 10 localidades.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook