En Bogotá rinden homenaje a joven que denunció agresión sexual de agentes del Esmad en Popayán

Con arengas, pancartas y un performance, cientos de mujeres rechazaron lo ocurrido con la adolescente de 17 años, que aseguró haber sido víctima de violencia sexual, antes de quitarse la vida. El caso, que según la Policía es una noticia falsa, ya está bajo investigación de la Fiscalía.

Este viernes las protestas en Bogotá son lideradas por mujeres. En varios puntos de la ciudad, colectivos feministas citaron plantones y movilizaciones en el marco del paro nacional. Una de las convocatorias más masivas se llevó a cabo desde las 10:00 a.m. en el Park Way, donde cientos de mujeres rindieron homenaje a la joven de 17 años, que se habría quitado la vida, tras denunciar violencia sexual por parte de miembros del Esmad, en Popayán.

Frente al CAI del Park Way, con arengas, pancartas y música las manifestantes rechazaron lo ocurrido con la joven de 17 años y realizaron el performance “El violador eres tú”. El plantón fue pacífico y transcurrió en calma, pero se espera que a lo largo de la tarde se realicen otras protestas similares en los diferentes puntos de convocatoria que son, en su mayoría, no mixtos, es decir, en los que no aceptarán la presencia de hombres.

Los otros eventos convocados por los colectivos feministas son en Plaza Suba a las 9:30a.m., en la Fiscalía a la 1:00 p.m., en la Glorieta del Tintal a las 4:00 p.m. y en el Portal Américas a las 5:00 p.m.

El caso que convocó estos plantones lo hicieron público varias organizaciones de derechos humanos. Estas elevaron la denuncia de la joven, quien en sus redes sociales afirmó que había sido violentada sexualmente por agentes de la Policía, tras ser detenida en medio de una protesta del Paro Nacional en Popayán, en la que no estaba participando. Posteriormente, la menor de 17 años se quitó la vida.

“Alertamos a las organizaciones defensoras de DD.HH. e instituciones garantes de derechos como Defensoría, Procuraduría y Personería a realizar veeduría y tomar acciones de protección frente a lo acontecido”, manifestaron las seis organizaciones de derechos humanos que hicieron el acompañamiento del caso.

Ante la denuncia, el general Ricardo Alarcón, comandante de la Regional 4 de la Policía y quién está a cargo de la seguridad en Cali, Pasto, Popayán y Valle del Cauca, señaló que “es una noticia, aparte de falsa, vil y ruin”. Según Alarcón, la adolescente nunca estuvo en un CAI y aseguró que fue trasladada por los agentes del Esmad a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía de Popayán.

Sin embargo, la versión de la joven fue que se dirigía hacia la casa de un amigo y estaba grabando con su celular la manifestación, cuando cuatro policías la detuvieron, la tiraron al piso y “en medio de eso, me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. En el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban ‘desnudando’”, según afirmó la víctima en una red social.

El caso ya está en manos de la Fiscalía, que anunció que está investigando los hechos que rodearon la muerte de la joven y que un grupo de investigadores se trasladó a Popayán para dar inicio a las indagaciones. “Se conformó un equipo especial, liderado por la fiscal coordinadora del Grupo de Género, experta en temas de violencia de género con enfoque en niñas, niños y adolescentes, así como el derechos humanos y derecho internacional humanitario, de la ciudad de Bogotá”, indicó el ente acusador.

Este hecho se suma a otras 16 denuncias de violencia sexual, documentadas por la organización Temblores en el marco del paro nacional. Los presuntos excesos de la Fuerza Pública, según la ONG, ocurrieron en ciudades como Cali, Bogotá, Acacías y Palmira, sobre todo durante las noches y en estaciones policiales.