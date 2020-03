En Bogotá se realizará un festival que apunta a que las personas sean felices

Diego Ojeda / @diegoojeda95

Julien Roche cree que la felicidad es una búsqueda en la que hacen parte las derrotas y los fracasos. Cada momento difícil, explica, es la oportunidad para entrar en un proceso de reconstrucción y avanzar peldaño a peldaño. Ese es el concepto personal que maneja el fundador del Be Happy Fest, un festival que este año completa su cuarta edición en Bogotá, y que tiene por objetivo facilitar el alcance de la felicidad en sus asistentes.

La inusual idea de Roche es que mediante historias de vida de personas que han logrado salir adelante a pesar de sus fracasos, que por lo general son de figuras públicas colombianas, los asistentes de su festival se sientan inspirados a seguir adelante con sus vidas, poniéndole la mejor actitud a los problemas que se lleguen a presentar.

Dentro de la nómina de ‘speakers’ que conformarán este evento se encuentra Alberto Linero, Pirry, Sebastián Yepes, ‘El Mindo’ y Milena López. La entrada es libre, y los asistentes podrán llegar al parque de la 93 desde las ocho de la mañana de este sábado y domingo.

La selección de los ‘speakers’ no es una tarea que se tome a la ligera. A ellos se les pide que hablen de sus fracasos. Muchos de han tenido depresiones y problemas de alcoholismo y drogadicción, pero tomaron una decisión y cambiaron su rumbo.

“Es un espacio de empoderamiento personal y profesional en un ambiente de amistad, donde nuestro único propósito es promover la filosofía #Olvidemonosdelmundo”, menciona Roche, quien detalla que muchas personas salen del festival a replicar el mensaje con sus amigos y familiares.

El Espectador se adelantó, y pudo hablar con uno de los exponentes del festival, Alberto Linero. ¿Le molesta que le digan padre? - comienza la conversación- “Eso es problema de la gente, yo me llamo Albertó José. Muchos me dicen padre, otros Linero y ‘Man’, pero la verdad no me molesta”.

La razón por la que decidió participar de este proyecto es porque al Be Happy Fest lo define un verbo que él mismo ha aceptado como el norte de su proyecto personal de vida, inspirar.

“Creo que uno de los sentidos que debe tener nuestra existencia es inspirar a otros, y cuando puedo compartir mi historia lo acepto. Quiero mostrarles que no hay edad para decretarse perdido. Yo tomé la decisión a los 49 años, después de estar 33 años viviendo de esa manera, yo había entrado al seminario a los 16 y parecería que debía vivir así toda la vida. Además, había tenido una vida exitosa, no era el caso de una persona a la que le había ido mal, pero quería cambiar. En una crisis consideré que mi vida necesitaba un nuevo orden, nunca la vi como una desgracia o como una tragedia, sino como un momento en el que la vida te dice que se debe reorganizar”, menciona Linero.

Para él, la felicidad de una persona consiste en el proceso de conocerse, aceptarse y amarse. Todo esto debe realizarse antes de intentar ser feliz con los demás, porque para ellos debe aplicarse la misma fórmula, es decir, conocerlos, aceptarlos y amarlos.

“Ser infelices es hacer esto pero al revés. Vivir con un ser que uno no ama debe ser una tragedia. También debe ser uno muy infeliz al querer imponer las cosas a los demás”, explica.

Linero asegura que Jesús tenía esto muy claro, pues “tuvo que ser muy feliz para entregarse a la crucificción”. Su historia y su manera de vivir enseñan que para ser felices no hace falta que todo esté solucionado, “si eso fuera así, la vida sería muy aburrida. Yo tenía un mentor que me decía que si no era feliz era porque tenía que buscarme un problema”.