En caso de que caiga un árbol y mate a alguien, Personería será responsable: Peñalosa

Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, dio a conocer su posición sobre la petición de la Personería de Bogotá de suspender el proceso de tala y advirtió de presuntas irregularidades en los procesos de socialización. Peñalosa afirmó que de ocurrir algún incidente con los árboles de la ciudad la responsable sería el ente de control, "si se cae un árbol y llega a herir o matar a alguien es claramente responsabilidad de la Personería, que nos ha prohibido avanzar con la tala".

El mandatario ya habría mostrado visos de su posición. Hace dos días en sus redes sociales advirtió que no había otra entidad más propicia que el Jardín Botánico para atender el asunto de arborización urbana y cuestionó "si no le creemos a los expertos, ¿entonces a quién?".

Si no le creemos a los expertos, ¿entonces a quién?



Jardín Botánico tiene trayectoria de 60 años investigando ecosistemas y, desde que creamos oficina de arborización hace cerca de 20 años, ha plantado casi un millón de árboles e implementado conocimientos en arbolado urbano. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 8 de septiembre de 2018

A su vez, Óscar López, subsecretario de la Secretaría de Ambiente, sostuvo que en lo corrido del año se han caído más de 570 árboles en la ciudad, alrededor de cinco cada dos días, por lo que se requieren de este tipo de trabajos de tala y mantenimiento en el arbolado urbano.

No obstante, contrario a lo que afirmó Peñalosa, la Personería defendió que no prohibió la tala de árboles, pues ellos son los encargados de vigilar y recomendar, mas no cogobernar. El ente de control advirtió que lo que se solicitó fue reevaluar las consideraciones que dieron origen a la tala indiscriminada de árboles en la ciudad y en consecuencia suspenderla. "La petición no implica detener la intervención de aquellos que representen riesgo para la comunidad", señaló la Personería.

Y agregó: "en la actualidad hay 26 proyectos paisajísticos que contemplan el corte de 1.192 árboles en diferentes partes de la ciudad, algunos de los conceptos de tala no describen ninguna afectación del árbol por enfermedad, daños irremediables o riesgo de caída, por el contrario, indican que están en perfecto estado".

Es preciso recordar que la solicitud de detener la tala fue expresada por la Personería hace una semana cuando el ente de control alertó sobre las jornadas que ha adelantado la administración en zonas como El Virrey, Bosques de San Carlos y La Alhambra, entre otros, y a propósito de la última denuncia por falta de información frente a las jornadas de tala llevadas a cabo en la carrera novena entre calle 72 y 85, la última semana de agosto.

En la petición de detener la tala de árboles, Carmen Teresa Castañeda, personera distrital, afirmó que, "con ocasión de las denuncias que hicieron algunos ciudadanos, en particular, en la localidad de Chapinero, hicimos una revisión para constatar los motivos de las talas. Determinamos que se concedieron licencias para la tala de 1.192 árboles bajo el argumento de hacer un rediseño paisajístico. Hay árboles que están en perfectas condiciones, con los que la gente ha convivido y no existe una razón justificada para que se talen".

Castañeda llamó la atención también por lo que denominó "una desesperada motivación" por talar árboles, sin que existiera participación de la comunidad.

Así, frente a la solicitud de parar con la tala, la administración anunció que suspendería temporalmente las actividades en la carrera novena. Así mismo, el alcalde manifestó en sus redes sociales que en su administración hay un plan de arborización, además, que él es un amante de los árboles y añadió que en su alcaldía se han plantado miles de árboles.

Lo anterior prende las alarmas sobre la continuidad de la tala en Bogotá, pues si bien hay dudas sobre los conceptos técnicos (razones por las que se determina si un árbol es talado o no) y socialización de las jornadas de corte, el mantenimiento de la red arbórea es necesaria en una ciudad con 2,1 millones de árboles.

