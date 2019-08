En libertad quedó conductor del campero que arrolló a funcionario del SITP en Bogotá

Redacción Judicial

Se trata de José Mauricio Gil, quien fue capturado el pasado 7 de agosto por las autoridades. Sin embargo un juez declaró ilegal su captura e indicó que no hubo flagrancia. Además, el funcionario judicial dijo que el vídeo que circuló en redes sociales no tuvo cadena de custodia.

El pasado 7 de agosto en las redes sociales se volvió viral el video en el que un campero rojo, conducido por José Mauricio Gil Velásquez, arrolló a Isaías Vargas Díaz, funcionario de un bus del SITP, luego de que los dos vehículos protagonizaran un choque sobre la carrera Séptima en el norte de Bogotá. Ese mismo día las autoridades capturaron a Gil Velásquez. Sin embargo, ayer, en los Juzgados de Paloquemao, un juez determinó que la captura fue ilegal.



Entre los argumentos del juez para dejarlo en libertad se destaca que no hubo flagrancia y que el vídeo que circuló en redes sociales no tuvo cadena de custodia, por lo que no se considerará como una prueba válida. Gil Velásquez seguirá siendo investigado por el delito de tentativa de homicidio, sin embargo, la Fiscalía pedirá una nueva orden de captura para llevarlo nuevamente para que comparezca ante los estrados judiciales.

Los hechos

Hace dos días se presentó un accidente en la carrera Séptima con calle 82. Un campero marca Toyota se estrelló con un bus del SITP y, tras el incidente, según reportaron transeúntes, el conductor del bus se bajó para evitar que el conductor del automóvil se fugara.

El conductor del bus del SITP se paró justo en frente del campero y, por unos minutos, evitó que el presunto responsable del choque se escapara sin responder por los daños. Cuando el conductor trataba de comunicarse por celular para pedir la presencia de la Policía de Tránsito, el vehículo arrancó y arrolló a Vargas Díaz.

La Secretaría de Salud informó en su momnto que el conductor presentó trauma de tejidos blandos y fue trasladado a la Clínica Marly. Por su parte, Transmilenio se pronunció y rechazó el accidente, que calificó como un acto de intolerancia.

“Transmilenio rechaza este tipo de conductas y hace un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y a los conductores del transporte público de la ciudad que prestan un servicio vital para Bogotá”, indicó el sistema de transporte de la capital.