Implementación comenzaría en septiembre

Distrito seguirá adelante con contrato de semáforos, pese a posibles irregularidades

Así lo afirmó el alcalde Enrique Peñalosa, al decir que no se podía validar si la información que le cuestionan al contratista es cierta o no. Sostuvo que hasta que no haya un fallo judicial no se detendrá el proceso.