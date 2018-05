En medio de la polémica, transcurrió cronoescalada en Bogotá

A pesar del inconformismo de los habitantes de La Calera y las zonas aledañas por el cierre en la mañana de este domingo de la vía Bogotá - La Calera, el Distrito consideró exitosa la segunda edición de la cronoescalada al Alto de Patios en la que participaron alrededor de 15.000 ciclistas.

La actividad fue apreciada por los ciclistas que regularmente realizan este recorrido, ya que la actividad liberó ambos lados de la vía desde el tramo del Puente Belisario (calle 84 con avenida Circunvalar) y el peaje de Patios, lo que permitió el masivo paso de quienes llevaron sus bicicletas.

Esto lo destacó el alcalde de la ciudad Enrique Peñalosa, quien aseguró en el lugar que este espacio es pertinente para quienes se toman un día entre semana o los domingos para realizar este circuito, "con incomodidad, con peligro. Tienen el derecho a que un día al año, por unas pocas horas, puedan disfrutar de este ejercicio libres de ruido libres de la amenaza, tranquilos".

Ante el resultado de la prueba, el secretario de Movildiad, Juan Pablo Bocarejo, aseguró que estudian la posibilidad de intervenir la vía con el fin de habilitar un espacio exclusivo para los ciclistas que masivamente transitan en la zona.

Pese a que se había dicho que el cierre iba de las 6:30 a.m. a las 9:30 a.m., ante la cantidad de ciclistas que participaron en la actividad el paso solo se dio hasta después de las 10:00 a.m., esto generó mayor inconformismo entre los habitantes de la zona, que aseguraron haber tenido bastantes dificultades para entrar tanto a Bogotá como a La Calera debido a las malas condiciones de las vías alternas.

Así mismo, en medio de la competición, muchos de los lugareños prefirieron caminar sobre la carretera ya que consideraron inoportunas la alternativa de transporte que se abrieron.

Este inconformismo también se vio desde la alcaldía de La Calera. La semana pasada la mandataria del municipio Ana Lucía Escobar reconoció la independencia de la capital para tomar este tipo de decisiones y cierres, pero así mismo pidió consideraciones ante las dificultades en la movilidad que este tipo de activiades ocasiona en los lugares cercanos.

“En previa reunión con funcionarios del distrito, manifestamos que somos respetuosos de la soberanía y las DECISIONES de Bogotá, pero a su vez les solicitamos que por favor busquen otras alternativas que no afecten nuestra movilidad”, manifestó Escobar.