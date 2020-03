“En Soacha se va a morir más gente de hambre que de coronavirus”: alcalde de Soacha

Los habitantes de Soacha no la tienen nada fácil. Eso es lo que ha dejado ver el alcalde del municipio, Juan Carlos Saldarriaga, quien expresó difícil que es para esta población resistir la cuarentena nacional y el cese de actividades laborales.

En reiteradas ocasiones el alcalde de Soacha ha expresado su preocupación por la emergencia sanitaria del país y los efectos que esta podría dejar en el municipio. Según el mandatario, gran parte de la población que habita en el territorio es de estratos 0, 1 y 2, y tiene un alto porcentaje de migrantes establecidos.

“En Soacha se va a morir más gente de hambre que de coronavirus”, dijo Saldarriaga a Noticias Caracol, asegurando que ese es el principal afán de los soachunos, conseguir el sustento diario para mantener a sus familias. “Soacha tiene a la mayoría de la clase obrera de Bogotá, por eso, es por lo que está saliendo tanta gente. En su mayoría, estas personas trabajan en fabricas de alimentos, o en casas, haciendo oficio y cuidando personas", agregó.

El alcalde, también aseguró que hace falta articulación con Claudia López, alcaldesa de Bogotá. “Anunciar que en Bogotá no se iban a cobrar los servicios públicos y, posteriormente, salir a decir que eso es una decisión del presidente de la República, no está bien. Entonces la gente sale a preguntar que por qué no hago lo mismo. Primero, por que esa no es una decisión que pueda tomar y, segundo, por que las empresas públicas del municipio son de Bogotá”.

>>>Lea: "Pasamos de cinco excepciones a 32, por eso hay tanta gente en la calle": Claudia López

A pesar de eso, el alcalde afirmó que con quien sí ha tenido comunicación es con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García y que ha estado reportando todo lo relacionado con el municipio. No obstante, insistió que las medidas que se tomen en Bogotá tienen efecto también en Soacha.

Aseguró que hoy la entrada a las estaciones de Transmilenio era más larga que la de ayer, pero porque estaban buscando que los buses no se fueran llenos y se respetara la distancia de un metro como mínimo, pues se habían gestionado más controles para evitar el riesgo de contagio.

El mandatario agregó que desde su administración se está adelantando un aplicativo para que los soachunos soliciten los mercados que se están entregando para los más vulnerables. Incluso, dijo que él estaba donando su salario para contribuir a la causa. Finalemente, dijo que lo más importante en este momento es la coordinación para sobrellevar la emergencia y las consecuencias que la misma traerá.

