Es la quinta localidad en número de contagios

En un establecimiento de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, hallan a 134 personas departiendo

La administración distrital y el Gobierno nacional vienen tomando varias medidas para disminuir la velocidad de contagio del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, desde el inicio del periodo de aislamiento, las autoridades insisten en que las decisiones no tienen efecto si no hay una corresponsabilidad ciudadana. Ya ocurrió en la localidad de Kennedy, donde pillaron varios grupos de personas quebrantando la cuarentena. Ahora, en Ciudad Bolívar, localidad en el sur de Bogotá, la Policía encontró una casa que funcionaba como “chiquiteca” y en la que departían más de un centenar de personas, que además no tenían ninguna precaución sanitaria para prevenir el contagio del virus.

En la vivienda, ubicada en el sector de Canteras, la Policía encontró 132 personas. Lo que más sorprendió a los uniformados fue que solo 24 de los que estaban en el lugar eran adultos. El resto eran menores de edad, e incluso había ocho niños que no superan los 14 años. En la vivienda, además, fueron hallados elementos como armas blancas, un arma de fuego, licor y estupefacientes.

Tras el hallazgo, la Policía envió un mensaje a los padres de familia de la capital para que estén pendientes sobre el paradero de sus hijos, y más durante una época en la que en teoría no debería haber ningún menor en las calles, dado que los centros educativos siguen funcionando de forma virtual hasta agosto, cuando empezará la reactivación gradual de colegios y universidades.

En total, a 66 hombres y 35 mujeres adolescentes les impusieron comparendos por infringir las restricciones de la emergencia sanitaria. Uno de los adolescentes fue capturado por tener una arma de fuego. Los uniformados contactaron a los padres de familia de los ocho menores de 14 años, para realizar el proceso de restablecimiento de sus derechos, por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia. Los menores, así como los 25 adultos, también recibieron una contravención por infringir la medida sanitaria decretada.

Además del arma de fuego, calibre 38, en el inmueble se encontraron otros elementos como tres cartuchos para la pistola, nueve armas cortopunzantes, y cuatro frascos de sustancias alucinógenas sintéticas.

“Reiteramos el llamado a los padres de familia, recordando que en ellos está la responsabilidad y el cuidado de sus hijos, especialmente en este momento, cuando nos enfrentamos a una pandemia, que ha cobrado millones de vidas en el mundo”, concluyó la Policía tras el hallazgo.

Más allá del quebranto de las normas, la preocupación por este tipo de hechos es que, según cifras de la Secretaría de Salud, Ciudad Bolívar es una de las localidades con más casos de COVID-19.

Con 804 positivos, de los 12.564 que hay en Bogotá, la localidad está solo por debajo de Kennedy (3.193 casos), Bosa (1.183), Suba (1.168) y Engativá (914). En Ciudad Bolívar hay 422 mujeres y 382 hombres con el virus. De ese total, 728 se recuperan en sus casas, 41 están hospitalizados y seis están en cuidados intensivos.