(En Vivo) Coronavirus en Bogotá: confirman 17 casos nuevos de Covid-19 en Bogotá

La ciudad amanece en su segundo día de Simulacro Vital y preparándose para lo que será una cuarentena total en todo el país, tal como lo anunció el presidente Iván Duque en la noche del viernes 20 de marzo. La nueva medida de aislamiento que aplicará en todo el territorio nacional a partir del próximo martes 24 de marzo a las 11:59 y hasta el 13 de abril.

Así transcurre la segunda jornada de aislamiento obligatorio preventivo en la capital del país.

El Ministerio de Salud confirmó 17 nuevos casos de Covid-19 en la capital. Se trata de cinco hombres y 12 mujeres quienes se encuentran en aislamiento preventivo domiciliario. Nueve de estos casos son importados de Estados Unidos, México y España, mientras los otros ocho son realcionados, es decir, que tuvieron contacto con personas infectadas en Colombia. Con esta cifra la cantidad de casos en la ciudad aumentó a 82, mientras en el país ya suman 196.

El Aeropuerto Internacional El Dorado que le sirve a Bogotá informó que dispuso una zona de descanso con camas portátiles para los viajeros que pasan la noche en el terminal aéreo. Hay que recordar que desde hace varios una gran cantidad de viajeros provenientes de otros países permanecen varados en el aeropuerto debido a que las aerolíneas han cancelado, reprogramado o cancelado sus vuelos, sin darles más alternativa que pasar las noches en este lugar.

Desde el Dorato afirmaron que estas camas serán desinfectadas constantemente por profesionales, para garantizar que los espacios permanecen limpios y libres de infecciones. Además, que los viajeros que pasaron la noche allí encontraron agua y comida en estas zonas de descanso.

En la tarde del pasado viernes 20 de marzo, la mandataria de Bogotá tuvo que practicarse la prueba del nuevo Coronavirus, luego de haber compartido espacio con el alcalde de Popayán Juan Carlos López, quien contrajo el virus. Por fortuna, en la mañana de este sábado, la alcaldesa afirmó que su prueba había arrojado un resultado negativo y se mantiene saludable.

De la misma forma, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, indicó que el resultado de su prueba fue negativo e invitó a los ciudadanos a llamar y consultar sus dudas a las autoridades.

Me han entregado el resultado de la prueba para coronavirus, ha salido NEGATIVO. No teman seguir el protocolo, no teman llamar y consultar. Tengan la seguridad de que si cumplen con su deber estarán salvando muchas vidas.