(En vivo) Coronavirus en Bogotá: aplazan el pago de todos los impuestos

Este miércoles 25 de marzo inició la cuarentena nacional que va hasta el próximo lunes 13 de abril. Ayer, cuando se cumplía el último día del Simulacro Vital, muchos bogotanos salieron a las calles de la ciudad y se presentó alteración al orden público por cuenta de personas que reclamaban ayudas humanitarias por parte de la administración distrital para enfrentar un aislamiento prolongado. Los retos para suplir las necesidades de la población más vulnerable están sobre la mesa. Aquí les contamos cómo avanza una nueva jornada de confinamiento en la capital.

Aplazan para julio el pago de los impuestos

La alcaldesa capitalina anunció que el Distrito aplazará el pago, para todos los estratos, de todos los impuestos de la ciudad, de tal forma que ahora el predial, que antes tenía previsto su primer plazo para el 3 de abril ahora se deberá cancelar antes del 5 de junio con descuento y tendrá como último plazo el 26 de junio.

El pago por cuotas se deberá declarar a través de la página web de la Secretaría de Hacienda Distrital hasta el 30 de abril. Las cuotas también se corrieron y ahora quedaron previstas para el 12 de junio, el 14 de agosto, el 9 de octubre y el 11 de diciembre

Por su parte, el impuesto de vehículos ahora tendrá el primer plazo con descuento del 10% hasta el 3 julio y la última fecha de pago hasta el 24 de julio, mientras que el ICA, que se tenía prevista para el 15 de mayo y el 17 de julio, ahora pasará para el 31 de julio.

Esto se hace con el fin de alivianar las cargas de los capitalinos y las empresas que se puedan ver afectadas por la cuarentena. Además se anunció la suspensión de los términos para todos los trámites del Distrita hasta una vez se haya superado la emergencia en el país.

Se redujo en 85 % el número de usuarios en Transmilenio

Hasta las 4:00 p.m. del 25 de marzo, Transmilenio registró una disminución del 85% en el número de usuarios que regularmente ingresa al sistema. De acuerdo con el sexto boletín del día, a pesar de la disminución, hubo un aumento del 20% con respecto a las personas que ingresaron el viernes a las estaciones y troncales, mientras que en el sistema zonal y dual se registraron 235.407 ingresos, 75 % por debajo de un día normal y un aumento del 33% con relación al viernes.

Por último se contabilizó la entrada de 3.040 personas al Transmicable, lo que representa un 80% de lo habitual y un 19% más en comparación con los usuarios registrados el pasado viernes 20 de marzo, día en que inició el simulacro de aislamiento en Bogotá.

MinSalud confirma 170 casos de COVID - 19

Hace unas horas, la mandataria de la capital, Claudia López, aseguró que el último reporte que había recibido era de 41 casos nuevos de COVID - 19 en Bogotá, pero el Ministerio de Salud acaba de revelar las cifras oficiales. Bogotá sigue encabezando la lista de contagios con 170, esto quiere decir que hubo un aumento de 49 casos. En total, el país llega a 470 contagiados, van cuatro muertes y ocho personas recuperadas.

Alrededor de 146.000 personas han ingresado a Transmilenio

Hacía el medio día, la entidad entregó un nuevo reporte del funcionamiento del sistema en las primeras 12 horas de la cuarentena nacional. Hasta el momento, más de 154.000 personas han utilizado el servicio de las troncales. Al menos 146.000 personas utilizaron SITP y otras 1.975 subieron al TransmiCable.

Por el momento, los datos arrojan que el sistema ha sido utilizado por muchas más personas frente a los días del simulacro de asilamiento preventivo obligatorio en Bogotá. Esto se debe a que el decreto de cuarentena nacional tiene más excepciones que el que se hizo para los cinco días de simulacro en la capital.

Policías adelantan medidas de prevención

La Policía sigue adelantando actividades para prevenir el riesgo al contagio de coronavirus. En la localidad de Usaquén, uniformados hacen recorridos por todos los barrios para incentivar a los habitantes a que se queden resguardados en sus hogares.

También, realizaron un Facebook Live para dar una clase sobre “Higiene Informática”, que busca guiar la buena utilización de redes sociales, las cuales son importantes en época de cuarentena. En estos momentos, se corre más riesgo de caer en trampas cibernéticas de delincuentes, así como también en información malintencionada, por eso es importante aprender a utilizarlas correctamente.

Nuevos casos

Según lo dicho por Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en la última rueda de prensa, la capital ya reune 161 casos de COVID - 19, lo cual preocupa a la mandataria, "Si el contagio ha subido el sistema va a colapsar. Necesitamos que la tasa de contagio baje para que no se nos suba la demanda del servicio hospitalario. Hasta ahora nos podemos estar cuidando bien y quien ha requerido atención lo hemos podido atender", dijo.

En el momento, hay seis casos hospitalizados y otros tres en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Estas personas han podido recibir la atención necesaria pero López asegura que si la comunidad no se toma la cuarentena en serio, la ciudad no dará a basto para atender a todos los que apareceran.

Todavía se espera que el Ministerio de Salud entregue el nuevo reporte de nuevos casos en el país, pues hasta el momento esto solo lo ha dicho la mandataria. Con la reciente cifra, fueron 41 nuevos casos en la capital.

Demanda de usuarios en Transmilenio

Pese a que la órden es quedarse en casa, las estaciones de Transmilenio amanecieron con largas filas de gente esperando buses para movilizarse en la ciudad. Quienes salieron aseguran que están cobijados por las excepciones del decreto nacional, que es más permisivo que el Simulacro Vital que se implementó en Bogotá. Según el primer reporte de Transmilenio, más de 80 mil personas han entrado al sistema de transporte en la mañana de este miércoles.

Gran parte en donde se presenta la mayor concentración de demanda es en Soacaha, lugar donde se ha evidenciado más cantidad de personas fuera de sus casas. Ante esto Juan Carlos Saldarriaga, alcalde del municipio, aseguró que él y todos los funcionarios trabajaban para que los habitantes cumplan con las medidas de aislamiento, pero fue muy claro en decir que las personas estaban preocupadas por conseguir el sustento para vivir durante la cuarentena, "aquí la agente se puede morir más de hambre que por el virus", aseguró el mandatario municipal.

"Soacha congestiona todas las troncales del sur y provoca aglomeración dentro de Bogotá y también en Usme y Molinos. Por eso es tan importante el apoyo económico que anunció el presidente a los que viven del diario", aseguró en su rueda de prensa, Claudia López.

El día de ayer, la mandataria criticó fuertemente el decreto de cuarentena nacional brindado por el Gobierno, argumentando que hacía falta más reestricciones en él:

Personas que están obligadas a salir a trabajar, se quejan de la masiva llegada de gente al sistema.

López ha expresado que mantendrá algunas restricciónes para el uso de Transmilenio en medio de la cuarentena, por eso, el componente troncal funcionará entre las 4:00 o 4:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. Los SITP funcionarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y Trasnmicable prestará el servicio de 4:30 a.m. a 10:00 p.m

Las ciclorutas temporales siguen funcionando para que las personas puedan moverse en bicicleta. El servicio de taxi solo funcionará a través de llamada telefónica o una plataforma digital.

En medio de esta pandemia, que estamos cubriendo de manera responsable, también puedes ver el especial sobre Coronavirus en el que trabaja toda la redacción de El Espectador minuto a minuto.

Considera adquirir nuestra suscripción digital y apóyanos para seguir apostándole al poder de la palabra.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook