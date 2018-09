Encuentran el vehículo implicado en muerte de pareja en Chía

Tras un rastreo las autoridades determinaron que el conductor que atropelló a Carmen González y José Hurtado no era el dueño del vehículo. Esperan que en las próximas horas se entregue.

Las autoridades encontraron el vehículo que atropelló a la pareja Carmen González y José Hurtado, quienes murieron en un accidente de tránsito el fin de semana, lo que causó una gran movilización tanto de motociclistas como de la población en general del municipio.

El hecho se presentó en la madrugada del pasado sábado cuando la mujer embarazada y su pareja se movilizaban por la vía principal del municipio en una motocicleta. Una cámara de seguridad captó el momento en que una camioneta los embiste y los arrastra por varios metros sin que el conductor del vehículo se detenga ante la situación.

Tras el acciente, la pareja, que esperaba un hijo y tenía dos más, murió por lo que la comunidad salió en busca del presunto asesino, que sería un joven de 18 años que estaba en estado de embriaguez para el momento del incidente.

"En el accidente, parece que al vehículo se le revienta una llanta, lo que hace que comience a dejar vestigios en el camino hasta el punto al que llegó. Ese es el camino que siguen algunos taxistas y la Policía, pero cuando llegan al lugar el vehículo se encuentra dentro de una zona residencial y la persona que cometió los hechos ya está dentro de su casa", dijo el secretario de Movilidad del municipio.

Según informó el mayor Alexander Noreña, subcomandante de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Cundinamarca a La FM, las autoridades encontraron al dueño del vehículo, quien dio información precisa de la persona involucrada en el accidente, por lo que esperan que en las próximas horas se entregue, pues, de lo contrario procederían a expedir una orden de captura.

Ante las circunstancias, la madre de Carmen González pidió celeridad en la captura. “Yo pido justicia, no quiero plata. Quiero que sea una justicia fuerte porque como puede ser que me mató a mi hija y a mi yerno y se fueron. Se perdieron y no se entregan. Que lo ajusticien, que lo lleven para la cárcel, que se entregue ya”, dijo a Blu Radio.