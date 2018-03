Enrique Peñalosa, premiado en Estados Unidos por su gestión

El Center for Design and Architecture de Filadelfía entregó al alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa uno de sus máximos reconocimientos: el premio Edmund N. Bacon por su liderazgo mundial en temas de transporte, infraestructura y apovechamiento del espacio público, ya que lo han tomado como ejemplo en ciudades como Nueva York.

El mandatario capitalino no solo recibió el premio en la noche del pasado primero de marzo en un evento privado, sino que además dio un discurso en el que aprovechó para hablar sobre su primer mandato como alcalde, la implementación de Transmilenio en Bogotá, el trabajo con las poblaciones más vulnerables, andenes y espacio público, así como de la necesidad de ampliación y nuevas viviendas en la capital colombiana.

De acuerdo con algunos medios de la capital de Pensilvania, en Estados Unidos, que reseñaron el evento, Peñalosa recibe el premio por su labor con las comunidades marginadas de la ciudad, por construir cientos de kilómetros de aceras, ciclorrutas, vías verdes y más de 1.200 parques, además de la introducción en Bogotá del sistema de servicio de transporte Transmilenio.

No es el primer reconocimiento internacional que recibe el mandatario capitalino en el último año. En octubre de 2017, la organización Planetizen, por votación del público, lo ubicó en la casilla 25 en la lista de los 100 urbanistas más influyentes del mundo, en la que también aparecen nombres como Walt Disney, Frank Lloyd Wright, Jimmy Carter o Carlos de Gales.

Ante las críticas James Brasuel, editor del portal, escribió un artículo refiriéndose a la elección entre la que destacaba dos razones: la primera es que en Estados Unidos, "el nombre de Enrique Peñalosa es un símbolo de una planificación ambiciosa e innovadora, especialmente en el ámbito del transporte público". La segunda es que a pesar de que el sistema de Transmilenio en los últimos años no ha sido exitoso en Bogotá, si ha sido en el resto del mundo un ejemplo de democracia en la vía ya que le da prioridad al transporte público sobre el particular.

Recientemente, tras conocerse el reconocimiento que le darían a Peñalosa en Filadelfia, en redes sociales se promovió una solicitud en Change.org al Centro de Arquiterctura para que no entregara el premio. El insituto no hizo ningún pronunciamiento y llevó a cabo la ceremonia en el Moore College of Art & Design, en la que además se destacaron los ganadores del Better Philadelphia Challenge.

