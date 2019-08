Entre $3.500 y $4.500 subirán peajes de los accesos en el norte de Bogotá

Uno de los atascos que más impactan en la movilidad de Bogotá es el que se presenta al ingresar o salir por el norte de la ciudad. Aunque hay dos vías principales que cumplen esta función (Autopista Norte y Carrera Séptima), hace años colapsaron por su baja capacidad y el estado de malla vial.

Para solucionar esta situación, el Distrito a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) avanzan en la ampliación de los accesos, trabajos cuya entrega está programada para 2020.

En este momento, las obras que se llevan a cabo hace parte de la primera fase del proyecto de ampliación de accesos en el norte, que tienen un avance del 12,6 %. Dichos trabajos, que iniciaron en marzo, se realizan en la carretera de los Andes y en la Autopista Norte. Sin embargo, la segunda etapa plantea la construcción de otros dos carriles en la Autonorte, entre calles 192 y 145, y de cuatro más en la Carrera séptima, entre calles 201 y 245, donde hoy solo hay un carril por sentido.

Estas obras requieren una inversión de $1,27 billones, para lo cual se prevé la ejecución de una alianza público privada (APP), que haría necesario el aumento del pasaje en los peajes de Andes y Teletón, en la vía Bogotá-La Caro. El proyecto también contempla la construcción y mejoramiento de 7,2 kilómetros en la variante de Sopó.

"Hasta ahora todos los peajes en los bordes de Bogotá solo se han destinado a ampliar y mantener las vías del límite de Bogotá hacia afuera. No más. Si no se reajusta el peaje, no se amplían la AutoNorte y la Séptima", dijo el alcalde Enrique Peñalosa para justificar la necesidad de las obras.

"Si no se hace la troncal de la Séptima, no se amplía de dos a seis carriles de la 183 a la 200. Y entonces tampoco se podría ampliar por APP la Séptima, del peaje hacia la 200. Los que dicen que no hacen Troncal Séptima, hacen que esa vía se quede de 2 carriles", agregó.

Los ciudadanos pagarán un peaje más alto en la AutoNorte y Séptima, pero ahorrarán combustible y cientos de horas al año — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) August 5, 2019

Todo está listo para licitar la APP de ampliación de la AutoNorte del peaje hacia la 190 y la Séptima del peaje hacia el sur. Pero se requiere un reajuste al peaje — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) August 4, 2019

Germán Vargas, encargado de infraestructura del GobNal, absurdamente amplió contrato de APP AutoNorte, para ampliar vía de Bogotá hacia afuera, único tramo que no tenía trancón. Ahora, para ampliar la AutoNorte y Cra Séptima hacia Bogotá es indispensable reajustar $3500 el peaje — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) August 4, 2019

Mínimo en $3.500 subirán los dos peajes. Esto implica que los conductores de vehículos particulares pasarán de pagar $8.700 a $12.200. Los buses ahora tendrán que pagar $18.500 y las tractomulas unos $50.800.

El proyecto de infraestructura, que sugiere la construcción de aceras de nueve metros de ancho, separadores y ciclorrutas, ya cuenta con estudios y el visto bueno del Ministerio de Transporte. La idea es que esta segunda fase de ampliaciones se conecte con las obras en la Autopista Norte desde el peaje hasta La Caro, que es una iniciativa privada.

El Distrito espera abrir lo más pronto posible la licitación, e incluso dice que ya está todo listo para dar ese paso. Sin embargo, aún hacen falta los resultados de la evaluación de entidades de orden nacional, como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Por último, el proyecto será evaluado en Consejo de Ministros, para así lograr que este año se adjudique el contrato.