Entrevista a Claudia López: “Todo está contra Claudia desde que nací”

En lo corrido de la campaña por la Alcaldía de Bogotá, la candidata del Partido Verde, Claudia López, ha encabezado las encuestas. Gran parte de su popularidad se la debe a que el año pasado lideró la consulta anticorrupción, con la que consiguió más de once millones de votos. En su camino al Palacio Liévano, sigue llevando este estandarte. La politóloga asegura que el principal choque con Petro ha sido por el metro, no duda en decir que no llegaría a un acuerdo con Hollman Morris y se refiere al daño que le han hecho a su partido las diferencias ideológicas. Estas son sus propuestas.

La criticaron por el trino que decía que la educación debería enfocarse en la demanda de las empresas…

Reconocí que fue un error. Usamos una expresión que no representa la filosofía de lo que quiero. Vengo de las ciencias sociales y sé que estudiar filosofía es igual de importante para la vida que estudiar ingeniería. La educación en la que creo es para la vida, para la empleabilidad y tiene que ser pertinente en que no debe estar dirigida a lo que demandan las empresas, sino a generar ingresos autónomos, innovadores o de emprendimiento. Por eso lo quité. Mi programa de educación tiene cincuenta páginas, para resumir eso en una expresión desafortunada no vale la pena.

¿Han vuelto a hablar con Petro?

Bogotá lleva doce años dando tumbos sin norte. Cuatro en medio de la corrupción y otros ocho en medio del saboteo entre Petro y Peñalosa. Pese a que siempre hemos tenido disputas públicas, siempre hablamos con mucha amabilidad y respeto. Cuando conformamos la coalición, al final había que incluir a Hollman, pero no puedo apoyar a alguien que tiene denuncias por manoseo y acoso a mujeres y una denuncia por maltrato familiar.

¿Qué pasó con el metro?

Me atengo a lo que he dicho: si lo contratan no voy a revocarlo, que es lo que me exige Petro, lo que me implicaría ir a la cárcel y perder los $9,6 billones de la nación. La propuesta de Gustavo es revocar y con la plata de Bogotá hacer un tercio del metro, para generar un hecho político y que la nación vuelva a dar más plata, pero no quiero hacer balcón, quiero gobernar. Nuestra victoria no será el metro elevado, sino desplazar a Transmilenio como la base del sistema de transporte público, que ha sido el grave atropello de Peñalosa. El sistema está reventado. Por eso propongo no hacer la troncal por la Séptima, donde la mayoría están en los estratos del 4 al 6, sino que alarguemos el metro y lo llevemos hasta Suba y Engativá, donde más del 65 % están entre los estratos 1 al 3.

¿Alcanza con el dinero de esa troncal?

Es obligación de la nación financiar el 70 %. El gerente del metro me aseguró por Twitter que los 12 km complementarios costarías $7 billones, es decir que Bogotá tendría que poner $2,1 billones y los tenemos, porque la troncal cuesta $2,6 billones.

¿Qué hacer con quienes viven en el Codito?

Metro cable, como hicimos en Ciudad Bolívar. Hay que hacer el que no quiso hacer Peñalosa en San Cristóbal y otro en la zona norte de Usaquén, que se conecte con el Regiotram del norte.

¿Qué opina hoy de Peñalosa?

Uno de sus errores es haberle impuesto TM a la ciudad en vez de metro; tala en vez de siembra; arrogancia en vez de diálogo, y maquinaria a punta de mermelada en el Concejo, con lo que compra todo: quién lo vigila, lo denuncia.

¿Qué le reconoce?

Los parques y los veinte colegios adicionales, aunque lamento que los esté dando en concesión. Pero la obra social más grande es la reducción del embarazo adolescente. En veinte años la cifra creció y en estos últimos cuatro años ha bajado el 30 %. Hay otras cosas, como el compromiso para descontaminar el río Bogotá.

En el ámbito político, ¿no teme que no logre ser alcalde sin apoyo del Concejo?

No me preocupa que la politiquería, la maquinaria y el establecimiento esté todo contra Claudia. Esa es mi vida, desde que nací. Soy una ciudadana como la mayoría, que ha tenido que salir adelante contra la corrupción. Espero que la visión que radicamos como partido se cumpla. Todos los candidatos del Polo y el Verde, donde están los Activistas, se comprometieron a promover este modelo de ciudad.

¿Se ha hablado esto en su partido? Hay varios verdes peñalosistas.

En las elecciones pasadas Vicente de Roux renunció a la candidatura y la decisión del partido fue dejar en libertad la elección. Yo voté por Pardo, otros por Clara López y otros por Peñalosa, lo que le ha hecho daño al partido. Estas son diferencias de carácter ideológico que no son deseables, pero que pueden ser manejables.

¿Cómo evalúa las encuestas?

Si fuera por ellas estaría sentada en mi casa, pero sé que se van a apretar y es normal. Lo que me gratifica es que la gente está entendiendo nuestro mensaje.

¿Cómo financian su campaña?

Crédito, donaciones de empresarios sin conflictos de interés y esta semana habilitamos un crowdfunding. Aspiramos a recibir miles de donaciones de menos de $1 millón. Quise hacer eso cuando me lancé al Senado, pero no había sido reglamentado. Es un gallo, pero lo habilitaremos.

En vivienda, ¿extender o densificar?

La propuesta de Peñalosa es hacer una nueva ciudad de un millón de personas en el norte, porque sus proyecciones son que vamos a ser once millones de personas. Pero el DANE nos acaba de decir que seremos menos, entonces no tenemos que destruir el norte, que cumple una función ecológica importante. Lo otro que nos dijo el DANE es que crecieron el 35 % los municipios aledaños y hay un millón de personas entrando y saliendo de Bogotá, entonces deberíamos tener un esquema de ciudad-región.

¿Qué estaría dispuesta a ceder para la integración regional?

El alcalde no puede seguir despreciando a los municipios vecinos. Tenemos que entender que Bogotá es uno más en la región. Así sea indirectamente, los bogotanos deberíamos hacer parte de la elección del gobernador y los de Cundinamarca, del alcalde de Bogotá. Tiene que haber una integración que nos convoque a una unidad política y una bolsa de recursos compartida, para temas como ambiente, ordenamiento territorial, servicios públicos y transporte metropolitano. Esas deben ser decisiones de región.

¿Cómo financiar la seguridad?

Del presupuesto público. La ciudad tiene casi $1 billón de inversión libre y eso que Peñalosa nos va a dejar endeudados. Voy a ser la jefa de Policía, mejorar las condiciones y exigir resultados. Para eso necesitamos mejores policías, que estén en la calle, fiscales 24 horas y técnicos judiciales que se encarguen de un buen recaudo, custodia y traslado de las pruebas. Vamos a ampliar cupos en la Cárcel Distrital, que además tiene un modelo de resocialización que funciona.