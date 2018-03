Escombros y Doña Juana, otras aristas de la crisis de basuras

Desde el Concejo de Bogotá surgieron preocupaciones respecto a temas ligados al nuevo esquema de aseo, que aún no se han tratado por la prioridad que se le ha dado a las dificultades que han tenido los operadores en la implementación del modelo.

Aunque los operadores del nuevo esquema de aseo han hecho esfuerzos por mitigar los fallos operativos que tuvieron durante los primeros días de implementación del modelo, desde el Concejo de Bogotá han manifestado preocupación por otros temas ligados a la nueva forma de recolección de residuos en la ciudad. Dos concejales de Alianza Verde pusieron sobre la mesa otras dos aristas del tema de basuras, que han quedado sumergidos entre las muchas preocupaciones frente al nuevo modelo. (LEA: Los camiones que ahora son basura)

El cabildante Jorge Torres cree que hay ambigüedad respecto al manejo de escombros y residuos mixtos. Algunas alcaldías locales tienen contrato con Aguas de Bogotá para la recolección de esos desechos, pero no es claro el alcance de ese vínculo ni las obligaciones que tiene la empresa con los escombros.

“Como no hay claridad ni reglamentación suficiente, todos se lavan las manos. Los operadores dicen: solo recogemos lo que está establecido en el contrato. Aguas de Bogotá asegura que lo tienen contratado para otras funciones y la UAESP no da una respuesta contundente. Es necesario determinar cómo se van a manejar los escombros para que este problema no siga creciendo y tengamos una crisis de residuos de construcción y demolición por todas las calles de Bogotá”, sostiene Torres.

Por su parte, la concejal María Fernanda Rojas manifestó su preocupación por la expiración de la licencia ambiental del relleno Doña Juana en 2022 y el hecho que no se esté discutiendo el futuro de la ciudad en cuanto a disposición de residuos. Según información de la Subdirección de Disposición Final de Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en Doña Juana solo hay libres poco menos de 12 millones de metros cúbicos.

Rojas explicó que la importancia de que se dé este debate radica en que el Distrito deberá asumir los costos en caso de que el relleno deje de operar, y la tarea principal sería la compra de terrenos. La concejal aseguró que esto puede repercutir en posibles aumentos en los impuestos a la ciudadanía.

“Al final la estrategia de financiación para buscar una extensión de la licencia ambiental o un nuevo relleno, será trasladar los costos al ciudadano vía tarifas. Es decir, que además de asumir las consecuencias de un esquema de aseo que, hasta ahora, se ha mostrado ineficiente, los ciudadanos también tendrán que pagar más dinero” aseguró la concejal, quien también aseguró que la cuidadanía puede poner de su parte haciendo un proceso eficiente de reciclaje, pues según estudios del Distrito, de las casi 300 toneladas de basura por hora que producen los bogotanos y llega a Doña Juana, el 43 % es plástico, papel, cartón, vidrio, metales y otros materiales que pudieron aprovecharse.

