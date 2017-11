Esta semana, 72 barrios de Bogotá y 32 de Soacha tendrán cortes de agua

Semanalmente, la Empresa de Acueducto (EAB) programa cortes de agua en todas las localidades de la ciudad, con el objetivo de modernizar los 251 kilómetros red de acueducto y alcantarillado y verificar la vida útil de las tuberías para evitar después prolongadas suspensiones o reparaciones. Además, la suspensión del servicio también se hace para mantener y rehabilitar tuberías y adelantar la instalación de redes en obras de infraestructura y viviendas nuevas.

Los cortes se realizarán toda la semana en 69 barrios de 12 localidades, y en 32 zonas de Soacha. Las recomendaciones para la suspensión del servicio son almacenar en los tanques suficiente agua para el lapso del corte, mantener en perfecto estado las tuberías, grifos y sanitarios y lavar los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año. Asimismo, el Acueducto indicó que prestará el servicio de carrotanques dando prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Para solicitar el servicio de carrotanque, los interesados se pueden comunicar a la línea 116.

Revise si su barrio está en el listado de suspensiones programadas, que se harán por 12 o 24 horas, de esta manera:

Martes 7 de noviembre

Suba.

Barrio: San Francisco.

El corte será entre calles 145 y 146 y entre carreras 82 y 85, por un lapso de 24 horas a partir de las 10:00 a.m.

San Cristóbal.

Barrios : San Cristóbal, San Blas, Córdoba y Las Mercedes.

El corte será de la calle 12 sur a la 36 sur, entre carreras 6 y 13 este. Se hará por un lapso de 12 horas a partir de las 8:00 a.m.

Puente Aranda.

Barrio: Comuneros.

La suspensión del servicio de acueducto se hará desde la calle 3 hasta la 6, y entre carreras 30 y 36. Será por un lapso de 24 horas a partir de las 10:00 a.m.

Soacha.

Los barrios León 13, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe, Pablo VI, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa, tendrán suspendido el servicio por 24 horas a partir de las 9:00 a.m.

Miércoles 8 de noviembre

Kennedy.

Barrios: Hospital de Kennedy, parque Timiza, Carimagua, Timiza, Timiza A, El Amparo, Las dos avenidas, Rincón de Castilla, Pio 12, Ciudad Techo, Castilla, y Jardines de Castilla.

El corte de agua se hará en tres zonas: la primera, desde la calle 37 sur hasta la 42 B bis sur, entre carreras 72J bis y Av. Primero de Mayo; la segunda, de la calle 42 A sur a la 43 sur, entre la carrera 81 D y la carrera 86; y la tercera, de la calle 3 a la 8, entre carreras 72 y 86. Los perímetros no tendrán agua por 24 horas a partir de las 9:00 a.m.

Bosa.

Barrios: Antonia Santos, Piamonte, El Jardín, La Esperanza y San Diego.

La suspensión del servicio de agua se hará de la carrera 80 J a la 95, entre calles 71 sur y 63 sur, y entre calles 94 A sur y 73 G, desde la carrera 77 G hasta la 87 I. Las dos zonas comprometidas no tendrán agua por un espacio de 24 horas desde las 9:00 a.m.

San Cristóbal.

Barrio: Aguas Claras.

El corte irá entre calles 13 sur y 28 sur, desde la carrera 24 este hasta la 28 este. Inicia a las 9:00 a.m. y se prolongará por 7 horas.

Suba.

Barrios: La Colina, El Plan, Santa Helena, Atenas e Iberia.

El perímetro que estará sin agua será de la calle 134 a la 153, entre carreras 54 y 74. El corte se hará por 24 horas a partir de las 10:00 a.m.

Puente Aranda.

Barrios: Estación Central, Cundinamarca y Florida Occidental.

La zona comprendida entre la calle 13 y la Avenida de las Américas, de la carrera 30 a la 36, estará sin agua por 24 horas a partir de las 10:00 a.m.

Fontibón.

Barrios: Tarragona, Felicidad Norte, Modelia y Capellanía.

El corte de agua se hará de la calle 22 a la 26, entre la transversal 73 A y la Avenida Boyacá. Los barrios no tendrán agua por 24 horas a partir de las 10:00 a.m.

Engativá.

Barrio: Los Álamos.

El corte será de la calle 26 a la 45, entre las carreras 90 y 112, por un espacio de 24 horas a partir de las 9:00 a.m.

Barrios Unidos.

Barrios: J.J Vargas y 12 de Octubre.

La suspensión irá de la calle 63 a la 68, y de la calle 72 a la 80, ente carreras 50 y 68. Inicia a las 9:00 a.m. y se extenderá por 24 horas.

Santa Fe.

Barrio: San Diego y Centro Internacional.

La suspensión del servicio se hará de la carrera 7 a la 14, entre calles 26 y 34. La zonas no tendrá agua por un espacio de 24 horas a partir de las 9:00 a.m.

Jueves 9 de noviembre

Soacha.

En los barrios Lagos de Malibú, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignacia, Némesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles, Villa Flor, El Cedro, Villa Sofía, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Neuvo Compartir y Compartir, se cortará el servicio del agua a partir de las 9:00 a.m. durante 24 horas.

Chapinero.

Barrios: Paraíso, Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Siberia Central, Siberia Rural, en las universidades Manuela Beltrán y Politécnico Grancolombiano y en la estación de policía de la localidad

El corte de agua se hará en dos zonas: la primera, desde la calle 67 hasta la diagonal 38, entre carreras 2 y 9, y la segunda de la calle 45 a la 53, entre las carreras 1 y 7. El primer perímetro no tendrá agua por 9 horas a partir de las 9:00 a.m.; el segundo, estará sin servicio por 24 horas a partir de las 9:00 a.m.

Suba.

Barrios: San Sebastián y San Simón.

El corte será de la calle 191 a la 245, entre las carreras 45 y 110, por un espacio de 24 horas a partir de las 10:00 a.m.

Fontibón.

Barrio: La Felicidad

La suspensión irá de la calle 17 a la 22 y entre la carrera 80 y la Avenida Boyacá. Inicia a las 10:00 a.m. y se extenderá por 24 horas.

Antonio Nariño.

Barrio: Restrepo Occidental.

El perímetro que estará sin agua será de la calle 11 sur a la 22 sur, entre carreras 24 F y 27. El corte se hará por 24 horas a partir de las 10:00 a.m.

Engativá.

Barrio: Minuto de Dios.

La zona comprendida entre las calles 80 y 92, de la carrera 72 a la 86, estará sin agua por 24 horas a partir de las 9:00 a.m.

Barrios Unidos.

Barrio: Metrópolis.

El corte de agua se hará desde la calle 72 hasta la 80, entre carreras 60 y 68. La zona no tendrá agua por 24 horas a partir de las 10:00 a.m.

Tunjuelito.

Barrios: San Carlos, San Benito, Abraham Lincoln, Tunjuelito y Casas Fiscales.

Entre la calle 60 A sur y la diagonal 48 sur, y entre carreras 16 y 19, se cortará el agua a partir de las 8:00 a.m., durante 12 horas.

San Cristóbal.

Barrios: Calvo sur y Hospital Santa María.

Desde las 10:00 a.m. y por 24 horas, no habrá agua entre la carrera 7 y la 10, desde la calle 1 hasta la 11 sur.

Ciudad Bolívar.

Barrios: Las Acacias, Los Laureles y Candelaria.

La suspensión del servicio de agua será entre la calle 61 sur y la diagonal 68 D, desde la carrera 19 hasta la 38. El corte será por 12 horas a partir de las 8:00 p.m.

Viernes 10 de noviembre

Kennedy.

Barrios: El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente, Industria La Fayette, Nuevo Techo y Villa Alsacia 1 y 2.

Se cortará el agua a partir de las 9:00 a.m. y se extenderá por 24 horas, entre la transversal 75 y la carrera 86 y entre calles 11 B bis y 16 C. El otro perímetro en que se hará la suspensión es de la calle 11 a la 12, entre la carrera 72 B y la transversal 79.