Esta semana habrá cambios en el "pico y cédula" para ingresar a Transmilenio en Soacha

Hace casi dos semanas la Alcaldía de Soacha se vio obligada a controlar la entrada a Transmilenio en el municipio (TM) para evitar las aglomeraciones y el riesgo de contagio del nuevo coronavirus, debido a las filas de varias cuadras para entrar a las estaciones. La medida fue efectiva. Logró su objetivo de ordenar el ingreso al sistema y proteger a los usuarios de la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, para la última semana de aislamiento preventivo (a menos que el Gobierno Nacional decida extenderlo), Soacha cambiará los números de cédula para ingresar a TM.

La modificación va desde este lunes 6 de abril y rotará el orden de los números, de acuerdo con la alcaldía municipal, “con el objetivo de proteger a los soachunos y evitar contagios masivos del nuevo coronavirus”. Además del “pico y cédula” es importante recordar que el Ministerio de Salud estableció que para ingresar a TM, así como a cualquier sistema de transporte público o privado, es obligatorio el uso del tapabocas, teniendo en cuenta la reciente directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que recomienda el uso masivo de mascarillas.

Para las cédulas terminadas en 4 y 5, la entrada al sistema será de 4:00 a.m. a 5:00 a.m. Las cédulas terminadas en 6 y 7 tendrán ingreso entre 5:00 a.m. y 6:00 a.m. Los que tengan documentos terminados en 8 y 9 podrán entrar de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. Las cédulas finalizadas en 0 y 1 ingresarán de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., y para los documentos que finalizan en 2 y 3 la entrada será entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m.

Esta nueva restricción se aplicará durante los días de aislamiento preventivo, por lo que hasta el momento tendrá vigencia hasta el domingo 12 de abril, día en que se cumple el periodo pactado en la emergencia sanitaria que declaró el presidente Iván Duque el pasado 25 de marzo. Vale aclarar que este “pico y cédula” es solo para el ingreso a TM, de modo que la restricción para abastecimiento, servicios financieros y farmacias se mantiene igual.

Al "pico y cédula" para ingresar al sistema se sumaron otras medidas de prevención y autocuidado como la toma de temperatura a la entrada de las estaciones y los operativos pedagógicos sobre lavado de manos y uso de tapabocas. En las estaciones de San Mateo, Terreros y León XIII, la Alcaldía de Soacha desplegó 100 uniformados, ambulancias y carpas de atención, que tendrán nuevas medidas de control para los usuarios del sistema en Soacha. Estas mediciones son realizadas por el personal médico de la Secretaría de Salud del municipio, la E.S.E de Soacha y la Policía.

