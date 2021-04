“Estamos, sin duda, en el peor momento de la pandemia”: Claudia López

Bogotá tiene una ocupación en las UCI del 89,9 % y la velocidad con la que ha ido aumentando este indicador preocupa a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien advirtió que, en el peor de los casos, la ciudad podría llegar a tener 1.000 personas contagiadas sin acceso a UCI.

La velocidad en el aumento en la ocupación las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) genera preocupación en Bogotá, pues ya se registra un 89,9 %. Al respecto habló la alcaldesa de la capital, Claudia López, quien advirtió que este tercer pico de contagios es el momento más crítico en el que ha estado la ciudad desde el inicio de la pandemia, por lo que pidió la cooperación de la ciudadanía.

“Estamos con una ocupación del 89 %, crecimos dos puntos ayer, eso es bastante para un solo día. Hoy el reporte que tenemos del CRUE es de un promedio de 300 solicitudes de UCI diarias, es algo bastante alto, todavía lo podemos manejar, pero es bastante alto y si siguiéramos al 2 % diarios pues en cinco días estaríamos en el 100%”, explicó la mandataria en una entrevista con Caracol Radio.

Además, la alcaldesa explicó que la ciudadanía está cansada las restricciones, por lo que es cada vez más frecuente el incumplimiento de las medidas y del autocuidado. “Es difícil porque es justo el momento en el que la gente está más cansada, más afectada y más desesperada por tener restricciones a su vida, de tener siempre que andar con tapabocas, de no poder salir todos los días, pero es justo en este momento en el que no podemos perder la paciencia y el cuidado porque estamos corriendo el mayor riesgo”, indicó.

A ello se suma que todavía no se ha podido avanzar de forma rápida con la vacunación, lo que ha dificultado que se siga controlando la situación. “Estamos en la tormenta perfecta: no tenemos vacunas, la gente no se esta cuidando y el nivel de ocupación es muy alto, lo que literalmente nos pone entre la vida y la muerte de manera que yo les ruego a los bogotanos tener paciencia, son dos semanas muy criticas, estamos expuestos a que en algún momento no podamos atender a la gente”, dijo López.

Entre los escenarios más críticos de la ciudad está el de que puedan llegar a necesitarse cerca de 2.800 UCI, cosa que, según la mandataria, es imposible. “Lo que tenemos incertidumbre es qué tanto va a durar, no sabemos con certeza, tenemos escenarios de que podemos estar necesitando 2.600 UCI solo para COVID lo cual es imposible porque la gente también se enferma de otras cosas. Y tenemos el peor escenario que es en el que pudiéramos llegar a necesitar 2.800 UCI. La cosa pinta muy difícil y grave”, advirtió.

Por estas proyecciones es que López convocó una nueva Reunión con el Comité Epidemiológico Nacional, para evaluar que nuevas medidas hay que implementar en la ciudad. “Todas las propuestas están sobre la mesa, todas las opciones. Estamos en un momento donde no se puede descartar ninguna. Tomar decisiones en una pandemia es tomar decisiones sobre la vida y la muerte. Quiero hacer la reunión el domingo en la mañana para que podamos tener los datos del viernes y el sábado confirmados, de manera tal que eso nos certifique en qué tendencia estamos”.

La mandataria le pidió ayuda a la ciudadanía, pues es del comportamiento y el autocuidado de lo que depende la gravedad de la situación en la ciudad. “Yo quiero que la gente entienda que cuando decimos esto no es por asustarlos. Aquí estamos atendiendo una pandemia real, que mata y estamos en un momento muy difícil porque deberíamos acatar las medidas de autocuidado, mucha vacunación y menos transmisión del contagio y estamos en todo lo contrario. Entonces es mortal, el COVID no perdona, por eso le ruego a la gente que no pierda la paciencia, no entre en desesperación y que estos tres días se queden en casa”, concluyó.

Se espera entonces que el próximo domingo 25 de abril se conozcan las nuevas medidas para la capital.