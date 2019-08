"Estamos tranquilos, porque somos inocentes": Francisco Uribe Noguera

Franciso y Catalina Uribe Noguera, hermanos del confeso asesino de Yuliana Samboní, fueron absueltos por el juez 46 de conocimiento de Bogotá, al determinar que, contrario a la versión de los hechos de la Fiscalía, no hubo encubrimiento del crimen e, incluso, resaltó que fueron ellos los que dijeron dónde estaba el cadáver de la víctima y el criminal, quien hoy purga una pena de 58 años de cárcel por el atroz crimen contra la niña, de siete años.

Frente a la decisión, Franciso Uribe dijo en entrevista con Blu Radio que tanto él como su hermana tienen la conciencia tranquila, porque saben que son inocentes y porque desde un primer momento dieron la cara ante las autoridades con total disposición.

"Recibo la noticia con mucha tranquilidad, porque el juez entendió perfectamente lo que en realidad ocurrió. Lo que se probó en el juicio es que nunca tratamos de ocultar nada y dimos la cara a las autoridades como corresponde. Estoy en paz, porque conté lo que sucedió y con eso ya basta", expresó.

Frente a la apelación que la Fiscalía presentará por la decisión del juez, argumentó que no sabe bajo qué argumentos basará el recurso el ente acusador, debido a que en la audiencia de conocimiento de la sentencia de fallo la justicia sustentó de manera concreta sus motivos.

"Ellos tenían que tener las pruebas sin dudas, para decir que cometimos un delito, pero eso no se probó nunca en el juicio. Siempre estuvieron basados en suposiciones, lo cual es irresponsable", agregó Uribe Noguera.

A la salida de la audiencia, también se pronunció frente a la versión de la Fiscalía, asegurando que, aunque entiende que es parte de su trabajo, "en un país con el 90% de impunidad, los recursos judiciales se deben usar razonablemente" y no de la forma cómo se hizo con su caso.

Por otro lado, aunque no lo aseguró, tampoco negó que tenga planes de demandar al Estado por los perjuicios que sufrió por el proceso. "Antes de tomar cualquier decisión, hoy solo quiero verme con mi familia y vivir lo que sucedió hoy. Esto es una prueba más de la vida; uno aprende a vivir con ese tipo de situaciones, que a la vez lo ayudan a crecer".

Uribe Noguera concluyó que la violencia contra la mujer es un problema de la sociedad colombiana, cuya solución no está en el castigo penal. "No sé ni soy quién para decir cuál es la solucion, pero no pienso que consta de penas mas altas o de represiones. Es algo que tiene que verse desde antes de que ocurran este tipo de situaciones", puntualizó.

Después de la audiencia, Laura Arboleda, esposa de Francisco, expresó su agradecimiento por la decisión del juez. "Me alegra saber que tenemos un sistema judicial que funciona y jueces muy respetables, que hicieron la tarea correcta y que en este momento nos ofrecen la posibilidad de estar libres otra vez".

También expresó que su familia pasó por momentos muy difíciles, pero que han sido años de aprendizaje y unión familiar. "Nadie está preparado para una situación como esta, pero Dios me dio la fortaleza para actuar como tenía que ser, teniendo en cuenta que se trataba de una niña de la misma edad de mi hija. Yo tenía todo muy claro, sabía cómo habían sido las cosas, entonces para mí no hubo problema en declarar, porque todo mi testimonio era verdad y fueron las cosas tal como sucedieron. Esto lo vivimos en carne propia" concluyó.

Por su parte, Catalina Uribe Noguera no quiso pronunciarse frente a la situación.

