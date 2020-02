Estas son las medidas implementadas para mejorar la movilidad escolar de Bogotá

La Secretaría de Movilidad anunció algunas medidas para el traslado de los niños que están cursando su año académico en los colegios oficiales de Bogotá. Los programas Carril Escolar, Ruta Pila y Señalización de zonas escolares es la apuesta de esta entidad.

Carriles escolares

La estrategia de los carriles escolares preferenciales fue implementada para evitar siniestros viales y mejorar sus tiempos de recorrido hacia los colegios, así como la experiencia de viaje de la comunidad escolar. El primer carril se implementó en noviembre de 2016 en la autopista norte.

Los carriles preferenciales escolares se han implementado en al menos 3.100 zonas educativas, que están siendo controladas para asegurar el cumplimiento a las señales de tránsito correspondientes de cada lugar. También, dentro de la implementación de estas, se verifican las condiciones de seguridad para proteger la vida de los menores de edad.

El carril preferencial de rutas escolares en la autopista norte funciona entre las calles 167 y 235, en el sentido sur - norte, sobre el carril izquierdo, entre las 6:00 y las 8:30 a.m. de lunes a viernes. En la avenida calle 80, está implementado entre las carreras 104 y 118. Los conductores de las rutas deben compartir la calzada central sentido oriente – occidente con alimentadores y buses duales de TransMilenio, de lunes a viernes entre las 6 a.m. y las 8 a.m. Una vez dentro de la calzada central, las rutas de los colegios se deben desplazar por el costado derecho.y no pueden detenerse en ningún momento durante el trayecto del carril preferencial.

Con la implementación de la avenida calle 80 se benefician a 15 mil estudiantes, a 500 rutas escolares y a más de 20 colegios que utilizan los servicios de este tipo de transporte, mientras que por la autopista norte, los beneficiados son los estudiantes de 47 colegios y 7 universidades que circulan en más de 1.500 buses en la hora de máxima demanda, con un aproximado de 50 mil estudiantes que utilizan los servicios de transporte escolar.

Controles a rutas pilas

Las "Rutas Pilas", consisten en campañas de sensibilización en colegios y empresas transportadoras y en la realización de operativos de control, se han beneficiado cerca de 12 mil estudiantes por año.

La medida se ha realizado junto a la Policía de Tránsito que se ha encargado de revisar que las rutas que están sirviendo en los colegios distritales tengan todos los requisitos al día. Según la Secretaría de Movilidad, se han impuesto 41 comparendos y se han inmovilizado 24 vehículos por no contar con las condiciones de seguridad para transitar.

Señalización

La señalización en zonas escolares busca garantizar la vida de los menores que transiten por caarriles cercanos a los planteles académicos. La estrategía fue implementada por primera vez en 2016. Hasta el 2029, eran alrededor de 3.130 desarrollos de zonas escolares en Bogotá. Durante enero del 2020 se implementaron 33 desarrollos de zonas escolares.

