Así funcionará la cuarentena estricta por localidades en Bogotá

Durante el confinamiento obligatorio por turnos, que será del 13 de julio al 23 de agosto, solo se permitirá el tránsito de personas que pertenezcan a sectores económicos esenciales como cuidado, seguridad y orden público, salud, abastecimiento y servicios de socorro.

A partir del lunes 13 de julio, Bogotá entrará en alerta naranja con un plan avalado por el Gobierno Nacional, el cual consiste en implementar nuevas medidas para hacerle frente al pico de la pandemia en la ciudad durante julio y agosto.

La más relevante es la cuarentena estricto, como la aplicada en marzo, la cual se implementará por grupos de localidades en ciclos de 14 días, organizados con criterios epidemiológicos, así:

Del 13 al 26 de Julio: Ciudad Bolivar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito.

Del 27 de julio al 9 de agosto: Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

Del 10 al 23 de agosto: Suba, Engativá y Barrios Unidos.

La alcaldesa Claudia López explicó que aunque hay cinco localidades que no entran en cuarentena estricta (Sumapaz, La Candelaria, Usaquén, Teusaquillo y Antonio Nariño), no están exentas de que en un futuro se decrete de acuerdo al comportamiento de la tasa de contagio. “Estas son localidades que relativamente tienen bajos niveles de contagio y, sobre todo, de población de adultos mayores afectados, pero pueden entrar a la lista más adelante”, aclaró López.

El aislamiento obligatorio aplicará además para los establecimientos comerciales de las localidades, con excepción en cinco actividades económicas fundamentales, correspondientes a la de seguridad y orden público, salud, abastecimiento, servicios de socorro y cuidado. Asimismo, el pico y cédula seguirá rigiendo en toda la capital y solo una persona por familia podrá salir a abastecer el hogar.

Otras de los puntos que se decidieron fue restringir la venta de bebidas alcohólicas y desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, no se permitirá la circulación de ningún cuidadano.

López explicó que las nuevas medidas se tomaron teniendo en cuenta la alerta roja decretada en el sistema de UCI de la ciudad y poder evitar que el sistema hospitalario colapse durante el pico de la pandemia en agosto. De igual manera, argumentó que en marzo,cuando se hizola cuarentena estricta en toda la ciudad, se redujo en un 80 % el número de personas circulando en calle y por ende, la transmisión del virus.

“En la medida en la que se han autorizado la reapertura económica ha sido maravilloso por aliviar el bolsillo. pero riesgoso porque se dispara el contagio. Ya estamos al 10 % de un día normal antes del COVID-19 y están circulando cerca de seis a siete millones de personas todos los días en el trabajo, la calle y diferentes escenarios. Así es imposible pasar el pico sin que rebase el sistema hospitalario y necesitamos reducir en cerca de dos y medio de millones las personas que transitan en la ciudad”, puntualizó.

En este orden de ideas, se tomaron las siguientes medidas:

1. Se garantizará una renta básica de 240 mil pesos a hogares en situación de vulnerabilidad y el mismo monto en mercados para 150.000 familias as que no están bancarizadas y no se les puede transferir el dinero. En total, serían 700 mil familias que recibirán estas ayudas para enfrentar los 14 días de cuarentena estricta en su localidad.

Además, a quienes den positivo y tengan dificultades para cumplir cuarentena por condiciones económicas, se les dará el mismo subsidio. Adicionalmente, para familias que viven en condición de hacinamiento, tendrán la alterativa de ser trasladadas a hoteles de la ciudad o en Corferias.

2. Continuará el plan de testeo masivo con el apoyo de diferentes universidades y sus respectivos laboratorios y con el de Laboratorio de Salud Pública del Distrito. En julio y agosto se harán 120 mil pruebas para seguir midiendo el impacto del virus.

3. Se reforzarán las acciones de cultura ciudadana para promover el uso estricto y permanente del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Para este fin, también se hizo un llamado al sector privado para que mantenga al 60 % de su fuerza laboral por turnos más distanciados o desde su casa durante julio y agosto.

4. Se contará con más apoyo de la Policía y fuerza pública en estos dos meses.

5. Con el trabajo articulado con el Gobierno Nacional, se llegó al acuerdo de expandir las UCI en la ciudad, quedando asegurado el número de ventiladores necesarios y el aporte de todas las entidades públicas y del sector privado para llegar a 1.032 UCI nuevas en Bogotá.