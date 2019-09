Este fin de semana habrá nueva jornada para solicitar cupo o traslado en colegios distritales

La jornada de atención personalizada se realizarán el sábado 14 de septiembre de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y el domingo 15 de septiembre de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

La Secretaría de Educación del Distrito extiende una invitación a los padres de familia que desean solicitar cupo en el sistema educativo oficial para el año 2020 o traslado de sus hijos entre colegios públicos y no han podido realizar la inscripción, para que asistan a las jornadas especiales de atención personalizada que se adelantarán el próximo fin de semana.



Los interesados deben agendar cita previa a través de la página web www.educacionbogota.edu.co / Matricúlate aquí / Agende su cita para atención personalizada / Solicitar Cita. Los funcionarios lo atenderán en una de las cuatro direcciones locales habilitadas como puntos de atención: Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Suba. El sábado 14 de septiembre la jornada se desarrollará de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y el domingo 15 de septiembre de 7:00 a.m. a 2:00 p.m



Adicionalmente, el sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. se habilitará punto de atención en el Colegio Externado Nacional Camilo Torres. En este colegio no se requiere agendamiento previo.



Los padres de familia o acudientes deben llevar los documentos establecidos de acuerdo al servicio solicitado:

* Para cupo nuevo: Copia del documento de identidad del estudiante y de su padre, madre o acudiente y un recibo de un servicio público reciente del lugar de residencia del estudiante, para adjuntar en el formulario.

* Para traslado:

Si el motivo es unificación de hermanos, copia de los registros civiles de los hermanos.

Si la razón es cambio de localidad se requiere el recibo de servicio público del nuevo lugar de vivienda.

Si se origina por fuerza mayor, debe ser justificado y soportado con un documento de Fiscalía, Policía, juzgado, ICBF, Secretaría de Integración Social, Comisaría de Familia, Personería o entidad nacional o distrital que certifique la situación.



Es de señalar que las jornadas están dirigidas únicamente para realizar las solicitudes de cupo escolar nuevo o traslado, no se atenderá ningún otro tipo de solicitud y todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, que requieren acceso al sistema educativo oficial, pueden solicitar cupo escolar en los colegios del Distrito independientemente de su condición de vulnerabilidad o migratoria.



Es de recordar que las inscripciones para solicitar cupo nuevo o traslado en los colegios oficiales del Distrito se encuentran abiertas hasta el 20 de septiembre. El proceso de matrícula es gratuito, se hace directamente a través de la página web mencionada anteriormenta y no se requieren intermediarios, ni retribuciones económicas de ningún tipo.

* * *

