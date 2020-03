En segundo día de cuarentena sellaron 13 establecimientos comerciales en Bogotá

La Secretaría de Gobierno informó que en los operativos que se adelantaron este jueves 26 de marzo en compañía de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Salud se cerraron 13 establecimientos comerciales -54 menos que el miércoles cuando se sellaron 67- y se impusieron 664 comparendos.

“Esto es un avance frente al día de ayer. Está claro que los bogotanos empiezan a entender que esto no es un tema de capricho de la Alcaldía, ni del Gobierno Nacional. Se trata de salvar vidas con medidas preventivas de restricción a la movilidad y de un aislamiento social obligatorio. En tan solo una semana se duplicaron los casos de coronavirus en el mundo. Esto requiere de toda nuestro compromiso y seriedad. Puede que no los pille un policía, pero los va a pillar el virus si no se cuidan”, afirmó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Uno de estos cierres fue a un campo de tejo que estaba funcionando a puerta cerrada en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Los otros lugaron fueron castigados por venta y consumo de licor dentro de las instalaciones y por adelantar obras de adecuación, entre otras causas, en las localidades de Usaquén, Antonio Nariño, Tunjuelito y Engativá.

Durante la jornada también fue sansionado un call center por aglomeración de 100 personas. Por este caso, al responsable de una sucursal de la empresa One Link se le impuso multa de 32 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($28.089.696) y la participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia.

La comunidad puede denunciar cualquier irregularidad o incumplimiento por parte de los establecimientos de comercio a línea 195 o a [email protected]