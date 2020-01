Este viernes la U. Pedagógica definirá el calendario académico que se implementará este año

Luego de casi tres meses de suspensión del calendario académico, constantes reuniones, mesas de diálogo, asambleas y pese a las diferencias con la administración de la Universidad Pedagógica, la mayoría de los estudiantes coinciden en una cosa: “hay que retomar clases lo antes posible”. Ese es el espíritu con el que se reúne hoy el Consejo Académico de la universidad que tendrá a la última palabra sobre cuál será el calendario académico de este año en la institución.

“La comunidad universitaria se encuentra dialogando sobre el calendario académico más pertinente para regresar a clases este año. Después de masivos encuentros con cinco facultades para conocer las distintas propuestas, ideas y perspectivas sobre el calendario, el Consejo Académico tendrá en cuenta dichos aportes y considerará este viernes 31 de enero el que más se ajuste a las necesidades de la institución”, aseguró el rector de la Pedagógica, Leonardo Fabio Martínez.

Y es que varias propuestas de calendario se han venido discutiendo a lo largo de este mes. Por un lado, está la propuesta que presentó el Consejo Académico en la que se planteó que se retomen las clases el 10 de febrero para terminar lo que quedó pendiente del segundo semestre de 2019 (2019-02), luego hacer un intersemestral, y en agosto iniciar el segundo semestre de 2020 (2020-02). En ese sentido, se cancelaría el primer semestre de 2020 (2020-01). Esta alternativa ha sido socializada en los encuentros de las diferentes facultades para recoger las reacciones y opiniones de los estudiantes.

Sin embargo, líderes estudiantiles afirman que esta alternativa afectaría a los estudiantes que tenían proyección de graduarse en diciembre.

Por otro lado, los estudiantes habían planteado la posibilidad de hacer lo que falta del 2019 y los dos semestres de 2020, durante este año. Esa propuesta sugiere un regreso a clase el 3 de febrero para culminar el 14 de marzo las siete semanas que faltan del 2019-02. Luego se haría 2020-01 del 1 de abril al 28 de julio, tendrían un receso de dos semanas y dos días y, el 2020-02 iría del 19 de agosto al 20 de diciembre.

Aunque, obviamente, esta opción es la más popular entre los estudiantes, por un lado, este calendario no es muy flexible en sus tiempos y no contempla percances que alteren la normalidad académica como, por ejemplo, la protesta social. Además, “todavía no están programados los profesores catedráticos y ocasionales, la mayoría no están contratados”, afirma Byron Giral, líder estudiantil.

Una tercera opción fue presentada por los profesores y decanos de las facultades de Humanidades y Educación. Esta también propone desarrollar lo que falta de 2019 y los dos semestres de 2020, pero en un calendario que se extendería hasta el 2021. El planteamiento le apuesta a un inicio de clase el 10 de febrero para reanudar 2019-02 hasta el 28 de marzo. El 2020-01 iría del 20 de abril al 22 de agosto. Y el 2020-02 iniciaría el 14 de septiembre, las clases se suspenderían el 14 de diciembre y se reanudarían el 25 de enero de 2021, para finalizar el 20 de febrero.

Lo cierto es que todas estas posibilidades serán debatidas y conciliadas hoy por el Consejo Académico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a lo largo de toda esta semana la rectoría, vicerrectoría académica y las decanaturas de estudiantes por facultades han sostenido encuentros para tratar, especialmente, este tema y otros de interés general de la comunidad académica como: efectos presupuestales, valor de cursos intersemestrales, grados, etc.

Además, las directivas tienen previsto que estas reuniones se repitan la próxima semana (3, 4 y 5 de febrero), pero, esta vez, para dialogar sobre los lineamientos de la política para la convivencia universitaria, un tema clave para la comunidad estudiantil, si se tiene en cuenta que, en octubre del año pasado, los estudiantes radicaron un pliego de peticiones ante el Consejo Académico en el que exponían sus inconformidades con la gestión directiva, en 12 puntos que, en su mayoría, se han logrado consensuar.

“Se tiene previsto que los estudiantes se reúnan con los coordinadores y directores de los departamentos para abordar temas como la habitabilidad de espacios universitarios, violencias de género, participación política y democrática en la Universidad, Derechos Humanos, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otros temas.”, dijo el rector.

Byron Giral, por su parte, afirmó que “estamos de acuerdo con discutir la política de convivencia y bienestar en el Consejo Superior, esto puede servir como alivio para lo que pasa internamente en la universidad. Pero le pedimos a la universidad que contrate pronto a los profesores porque, para que exista democracia en las discusiones que se van a realizar, ellos deberían estar presentes”.

José Cárdenas, también líder estudiantil aseguró que el grueso de los estudiantes quiere volver a clase el 10 de febrero pues, la prioridad es terminar el semestre y avanzar en los siguientes.

Para tener en cuenta

Desde el 19 de noviembre de 2019 están suspendidas las clases en la universidad por orden del Consejo Académico, después de que, durante una mesa de diálogo, un grupo de estudiantes amenazara y agrediera al rector. “Un grupo de personas interrumpió el espacio con agresiones, golpes en las puertas, se rompió un vidrio en la rectoría, expresiones bastante fuertes y agresivas, calumnias”, relató Martínez en su momento.

Por esos días la relación entre estudiantes y directivas estaba muy agrietada pues, el 23 de octubre, un sector estudiantil radicó un pliego de peticiones ante el Consejo Académico con 12 exigencias.

“Exigíamos que se derogara el artículo 11 de las vinculaciones laborales de maestros catedráticos y ocasionales. Esta disposición dice que, en caso de anormalidad académica, el rector tenía la potestad de cancelar las vinculaciones, eso acarrea que los maestros no reciban salario y les causa una afectación enorme. Exigíamos la renuncia de un vicerrector de la universidad porque orientó la apertura de procesos disciplinarios de dos estudiantes por una discusión interna, pero eso se resolvió”, explicó José Luis Feu, representante estudiantil al Consejo Académico UPN, que radicó el pliego de peticiones.

Para tratar estos temas, se instaló una mesa de diálogo de la que participaron estudiantes, trabajadores, profesores y una comisión delegada de la universidad. Se logró un acuerdo en nueve puntos que tenían que ver con cuestiones operativas como la apertura de puertas, la no implementación de chips en el carné para ingreso y la ampliación del horario de entrada de la universidad.

“Existe una problemática interna, pero, incluso, en medio de la actividad académica se pueden seguir discutiendo y dialogando en la universidad. Hasta el momento, es un acuerdo que la mayoría de los programas ven la necesidad de terminar 2019 II y cursar los dos de 2020. En ese sentido, seguramente lo que va a suceder es que se reanuden las actividades académica y posiblemente construiremos una nueva mesa de reflexión con la administración, para ir sanando los conflictos internos”, concluyó Feu.

* * *

