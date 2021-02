Insisten en que el Distrito no les ha brindado las condiciones para garantizar su regreso a los colegios. Fecode radicará su pliego de condiciones.

Bogotá se alista para una nueva jornada de manifestaciones. Hoy saldrán los maestros del Distrito, quienes convocaron a un plantón frente al Ministerio de Educación para denunciar el incumplimiento del Distrito de sus derechos laborales y, de paso, entregar el pliego de condiciones de Fecode, que busca garantizar el regreso seguro a los colegios.

En el caso de Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) se ha negado a regresar a las aulas, a menos de que se garanticen las condiciones que han pedido desde que se hicieron los pilotos de alternancia, así como otras peticiones que se suman a sus necesidades.

“Hemos sido claros en decir que vamos a priorizar el derecho a la vida de los estudiantes y de los maestros, por encima al de la economía. No estamos discutiendo por más gel, tapabocas o si nos colocan más baños. Es un tema donde no solo se deben mejorar la infraestructura y las condiciones, sino defender la vida de todos”, ha dicho el director del gremio, William Agudelo.

Lo que han repetido en los últimos meses es que las condiciones no están dadas. Por un lado, señalan que si bien el Distrito ha dicho que han adecuado 123 colegios para regresar a clases, hay otros donde todavía no hay garantías, pues a la infraestructura no se le ha hecho mantenimiento en por lo menos 20 años. Por esto aseguran que hay falencias en garantizar las medidas de autocuidado.

Por otra parte, han mostrado inconformismo frente al modelo pedagógico, pues, dicen, no hay claridad bajo qué condiciones se continuarían las clases presenciales y virtuales, de tal forma que un maestro no tenga que doblar su horario de trabajo. A esto se le suma el temor por los contagios, pues se han sostenido en que un gran porcentaje de los maestros del Distrito presentan algún riesgo y que la vacunación masiva es la única que puede garantizar su seguridad”.

El Distrito, por su parte, ha dicho que está en la capacidad de garantizar las condiciones para el regreso. Serían en total 135 los colegios del Distrito a los que se les ha hecho reforzamiento de infraestructura, como adecuaciones para cumplir las condiciones de bioseguridad. Asimismo, tras un autorreporte de los maestros, identificaron que el 30 % tienen comorbilidades o son mayores de 60 años (9.812 maestros de los 32.597 en el sector público), por lo que ellos continuarían con el programa “Aprender en Casa”, desde la virtualidad, con aquellos niños que tampoco regresen a las aulas.

De igual manera, la Secretaría de Educación ha insistido en continuar con el proceso, pues desde el pasado 15 de febrero regresaron ocho instituciones (cinco en concesión), que representan en total 4.083 estudiantes y 161 docentes. A estos, en los próximos días, se unirían 11 instituciones más al proceso en el que se ha priorizado el regreso de los más pequeños y de quienes tengan mayores dificultades para acceder a clases virtuales.

“Esta era una decisión necesaria para mitigar los impactos de la pandemia en la salud emocional, el desarrollo físico y académico e incluso en la seguridad de las niñas, niños y jóvenes”, dijo la secretaria de Educación, Edna Bonilla, en medio del balance de los primeros días de alternancia en la ciudad.

Para hoy se espera un plantón a partir de las 10:00 a.m. frente al Ministerio de Educación. Fecode ha dicho que aprovechará el mitin para entregar el pliego, a través del cual pedirán que se cumplan las condiciones acordadas previamente, se considere al Magisterio en la primera línea de vacunación e incluir al COVID-19 como una enfermedad profesional, entre otras cosas.

Pero esto no parará ahí. Para el 8 de marzo se tienen previstas movilizaciones en la ciudad. El Magisterio ya ha dicho que se unirá al paro nacional de 24 horas convocado por las centrales obreras, y la ADE continuará en la mesa con el Distrito, en busca de nuevos acuerdos, que serán necesarios para garantizar el completo regreso a clases en alternancias. Los maestros sindicalizados representan el 80 % de la planta de los colegios públicos, y sin ellos seguramente el modelo no podrá avanzar.