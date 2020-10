Aunque el Gobernador del departamento, Nicolás García aseguró que no habrá toque de queda general, sí les dio vía libre a los alcaldes para implementar la restricción u otras medidas para impedir las aglomeraciones.

Como era de esperarse, Cundinamarca entregó recomendaciones para la celebración de halloween en el departamento y dio vía libre a los alcaldes para definir si se decretaba o no el toque de queda en sus municipios. Hasta el momento, son 14 los que han anunciado que impondrán dicha restricción.

“Desde ya mi invitación a los cundinamarqueses en donde no se declaró toque de queda a que asumamos esta decisión, como un voto de confianza en razón al buen comportamiento que han observado y no como una ventana de contagio”, dijo el gobernador del departamento, Nicolás García.

Entre las recomendaciones a los alcaldes se pide tomar medidas para impedir el desarrollo de reuniones que puedan ser una fuente de contagio o propagación del Covid-19, evaluar la posibilidad de establecer restricciones en la movilidad para los menores de edad durante los días, 30 y 31 de octubre, así como también el 1 y 2 de noviembre, entre las 5:00 p.m. y 5:00 a.m. del día siguiente. Y para los adultos desde las 10:00 p.m., hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

>>>Lea: Con seis puestos de control se vigilará celebración de halloween en Bogotá

Asimismo, García hizo una invitación a los cundinamarqueses a quedarse en casa y a mantener las medidas de bioseguridad. “A aquellos alcaldes que han declarado el toque de queda en sus municipios para el próximo 31 de octubre, mi total respaldo a su autonomía y a las razones por las cuales tomaron esa decisión, la salud y la vida de sus habitantes está sobre cualquier otra consideración”, dijo el mandatario.

Estos son los municipios que tienen toque de queda por la celebración:

*Funza: toque de queda para menores de edad, desde el viernes 30 de octubre, hasta el domingo 1 de noviembre, entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m.

*Yacopí: toque de queda para menores de edad y ley seca para toda la población durante el fin de semana.

*Cajicá: toque de queda para menores de edad, desde las 6: 00 p.m. y las 5:00 a.m. 5 de cada día del fin de semana.

*La Mesa: toque de queda para menores de edad, desde las 2:00 p.m. del sábado 31 de octubre, hasta las 4: 00 a.m. del domingo 1 de noviembre.

*Villapinzón: toque de queda para menores de edad desde las 6: 00 p.m. del viernes 30 de octubre y hasta las 6:00 a.m. del martes 3 de noviembre. Para los mayores de edad toque de queda desde el viernes 30 de octubre, hasta el domingo 1 de noviembre, de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

*Zipaquirá: toque de queda entre las 6:00 p.m. y las 12:00 a.m., desde el viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

*Sibaté: toque de queda y ley seca desde el viernes 30 de octubre, a las 8:00 p.m. y hasta el lunes 2 de noviembre a las 5: 00 a.m.

*Nariño: toque de queda para toda la comunidad de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., hasta el 1 de noviembre.

*Soacha: toque de queda desde el sábado 31 de octubre a las 4:00 p.m. hasta el domingo 1 de noviembre a las 4:00 a.m.

*Tocancipá: toque de queda para menores de edad el viernes 30 octubre, de 6: 00 p.m. a 6:00 a.m. y el sábado 31 de octubre de 4:00 p.m. a 6:00 a.m. También habrá ley seca el sábado 31 de octubre, de 4:00 p.m. a 6:00 a.m.

*Cota: toque de queda para los menores de edad desde el viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, desde las 5:00 p.m. hasta las 11:59 p.m.

*Tausa: toque de queda para menores de edad desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

*Cachipay: toque de queda para menores de edad del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, entre las 5:00 p.m. y las 5:00 a.m. Para los adultos, desde el viernes 30 de octubre, desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre de 11:00 p.m. a 4:00 a.m. y el lunes 2 de noviembre de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

*Madrid: toque de queda para menores de edad el sábado 31 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.