El sector turismo de la capital, consciente de que es uno de los últimos en reactivarse, alista desde ya sus fórmulas para empezar a pensar en reabrir los sitios turísticos para los bogotanos y , a futuro, para el resto del mundo.

No hay sector que no se haya visto afectado por la pandemia de COVID-19. En Bogotá, a pesar de que es la ciudad más afectada con más de 17.000 casos, poco a poco se retoman las actividades económicas que garanticen el cumplimiento de los protocolos sanitarios para prevenir el contagio. Pero hay otros sectores que van a tardar mucho más tiempo en regresar a la normalidad, por la misma naturaleza del aislamiento en el que está gran parte del mundo. Uno de estos es el turismo, que aunque no podrá retomar actividades en el corto y, quizás, en el mediano plazo, prepara las estrategias para reactivar parte de sus funciones.

Uno de los primeros ámbitos que pretende reactivar el sector turismo es de los museos. Para esto, la Mesa Temática de Museos (conformada por 17 museos públicos y privados) diseñó una encuesta con la que pretende caracterizar y detallar la situación de cada uno de los museos de la capital durante la emergencia sanitaria. La idea de esta estrategia es saber qué problemas tienen los museos, antes y después de la pandemia, y cuáles creen que son los más grandes retos para iniciar la reapertura gradual.

Mediante esta encuesta, que se puede diligenciar desde este jueves hasta el 26 de junio, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) espera reunir todos los datos cuantitativos y cualitativos necesarios para desarrollar los métodos de acompañamiento a los museos.

La información recopilada también será clave a futuro para que, junto a entidades como el IDT y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), la Mesa Temática de Museos cuente con herramientas suficientes para entender y resolver las problemáticas de los museos de Bogotá.

Otro punto que está listo para empezar a moverse en medio del proceso de reactivación económica es el de negocios e inversión extranjera. Según Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogota, la capital está posicionada como uno de los principales destinos para la inversión en América Latina, y, según el Banco Mundial, en la región es la tercera ciudad que tiene mayores facilidades para cerrar negocios.

“Los inversionistas internacionales van a seguir encontrando en Bogotá una fuente de abundante talento, una ubicación estratégica en el continente y un tamaño de mercado más que atractivo para el desarrollo de nuevos negocios”, afirmó Pérez sobre un aspecto en la capital que, para 2019, llegó los$ 3.000 millones de dólares.

Una táctica más, que se adelanta de forma digital, es el posicionamiento de Bogotá como una capital que está alistándose para recibir turistas, eventos e inversionistas, en el momento en que las condiciones sanitarias lo permitan. Esta estrategia es gestionada por varias entidades entre las que están el IDT, las secretarías General, de Cultura, y de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Bureau de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca, Invest in Bogota, y su finalidad es contarle al mundo que la ciudad, a pesar de la coyuntura, está tramitando alianzas con miras a la nueva nomalidad en el mundo.

Las entidades realizaron una campaña digital para mostrar cómo se prepara la ciudad y, según explicó la directora del IDT, Karol Fajardo Mariño, “desarrollamos un producto visual de promoción de ciudad, que involucró el trabajo en conjunto de diversas áreas de la entidad, y el direccionamiento de recursos para la creación y realización de la iniciativa #EnBogotáNosVemos”.

Fajardo resaltó que hay un fuerte trabajo interinstitucional para que el sector turismo esté listo para el momento en que el mundo finalice sus procesos de confinamiento y se abran de nuevo las puertas de la ciudad. “Estamos preparados para que podamos darle la bienvenida a visitantes, turistas, y locales, a un destino seguro, confiable y renovado” agregó la directora del IDT, quien también destacó la amplia oferta cultural que existe para que cada ciudadano, desde casa, pueda sobrellevar el aislamiento mediante la música, el arte, la educación y la literatura hacen parte de las actividades puestas en marcha para este tiempo.

El IDT recordó que la capital hace parte de la asociación BestCities Global Alliance, compuesta por las 11 principales ciudades del mundo para albergar eventos, lo que le otorga a Bogotá un status en la industria de reuniones y el acceso a buenas prácticas globales. Mediante estas fórmulas, la ciudad espera seguir destacando en el ámito del turismo para que turistas, organizadores y asistentes a eventos como inversionistas y personas de negocios sigan teniendo a Bogotá como referente.