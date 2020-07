Estudiantes de la U. Nacional realizaron “encadenatón” para exigir gratuidad en 2020 y 2021

Los jóvenes aseguran que, de no obtener una respuesta del Gobierno nacional, realizarán una huelga de hambre.

Siguen las protestas para exigir mejores condiciones para la educación pública del país. En Bogotá, desde las 8:00 a.m. de este lunes, un grupo de jóvenes realizó una “encadenatón” en la Universidad Nacional, por la entrada que está ubicada sobre la calle 26. Los jóvenes que participaron de la protesta en la institución dicen que, para evitar una deserción una estudiantil, es necesario tener gratuidad lo que resta de este año y todo el 2021.

“Para nosotros la exigencia no es para la administración de la universidad sino para el Gobierno nacional. Nosotros pedimos dos cosas: matricula cero de carácter universal, no solo para lo que queda del 2020, sino también para el 2021, y una inyección presupuestal adicional para la universidad”, explicó Laura Natalia Pava, líder estudiantil.

Pava aseguró que la inyección presupuestal que solicitan corresponde a un déficit que ha causado la pandemia. “El 50% de los recursos de la universidad son propios, y muchos de ellos han dejado de entrar por el cierre en el que permanece la institución”, aseguró.

Según la líder estudiantil, no piensan moverse del lugar hasta el que Gobierno nacional no se pronuncie respecto a sus peticiones. “Nosotros esperamos que realmente el Gobierno tenga voluntad política de responder”. Ante la posibilidad de que esto no ocurra, los jóvenes han valorado tomar medidas más extremas: “Hemos pensado en entrar en una huelga de hambre. No queremos llegar a este punto porque consideramos que es un mecanismo bastante fuerte. Se trata de poner nuestras vidas en riesgo. Por eso insistimos tanto en que el Gobierno nos escuche”, dijo.

Según Pava, la protesta contó inicialmente con 10 personas que estaban todo el tiempo en el lugar, pero en señal de apoyo, han llegado más jóvenes al sitio. También manifestó que la protesta cumple con todas las normas establecidas para contener el coronavirus.

Estos estudiantes no han sido los únicos que han salido a las calles para protestar por gratuidad para sus estudios, pues estudiantes de la Universidad Pedagógica también han realizado plantones. Hasta el momento en la capital, los estudiantes de la universidad Distrital han sido los únicos a los que se les ha garantizado gratuidad para el segundo semestre del 2020.