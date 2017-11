Estudiantes de la Universidad Distrital: a votar por candidatos a rector

Redacción Bogotá

Los seis candidatos a rector de la Universidad Distrital tendrán este miércoles una prueba crucial: se mediran en las urnas para saber quién tiene el respaldo de la comunidad estudiantil. Esta es la segunda etapa del proceso de elección, que representará el 25 % de la calificación final de cada candidato. Al final, quien tendrá la última palabra será el Consejo Superior. ( Lea: La elección que no gustó en la Universidad Distrital)

No obstante, la jornada electoral se realiza en medio del inconformismo de los alumnos, que se ha separado de la escogencia y han mostrado su inconformismo con la forma como se está adelantando el proceso para elegir al que se encargará de manejar las riendas de la institución. (Lea también: En diciembre la Universidad Distrital tendría rector)

Cuando se abrió el proceso se presentaron 16 candidatos. Luego de revisar sus hojas de vida, la comisión accidental, conformada por miembros del Consejo Directivo Universitario (CSU), les dieron el visto bueno a nueve de ellos, quienes luego fueron evaluados por el todo CSU, que avaló a seis para continuar en carrera y que serán los que este miércoles aparecerán en el tarjetón.

Entre los candidatos que pasaron a las elecciones estudiantiles se encuentran Ricardo Lambuley, licenciado en educación artística de la Corporación de Educación Nacional de Administración y máster en artes con mención en música. fue decano de la ASAB y vicerrector académico en 2010.

Víctor Manuel Gélvez, quien es ingeniero de alimentos de la Innca, magíster en proyectos de innovación tecnológica de la U. de Cataluña. Fue candidato a la rectoría de la Universidad de Pamplona. No ha tenido relación directa con la Distrital;

Wilman Navarro, Ingeniero de Sistemas de la Universidad Estatal Técnica de Vinnitsa (Ucrania), exgerente de la Contraloría de Suba y representante de los profesores en el CSU.

Borys Bustamante, filósofo y magíster en comunicación. Fue vicerrector académico y actualmente lidera el proceso de conformación de la carrera de comunicación social.

Omer Calderón, quien es licenciado en psicología y pedagogía de la U. Pedagógica, expresidente de la Unión Patriótica y actualmente profesor de la Facultad de Ciencias y Educación. Ha estado detrás del proceso de reforma institucional, junto con María E. Calderón, otra de las candidatas. Ella es ingeniera química de la Universidad Nacional y tiene una maestría en ingeniería industrial. Ha trabajado en la U. Nacional y en la Distrital, donde además integra la mesa directiva de la asamblea constituyente.

Finalmente se encuentra Ricardo García Duarte, abogado y politólogo, quien fue rector de la universidad, cargo que tuvo que dejar por una investigación que le abrió la Fiscalía y que luego tuvo que cerrar al encontrar que “(García) jamás se paseó por los campos prohibidos del derecho y todas sus actuaciones personales y administrativas en la Universidad Distrital se ajustaron a la ley”. Tras este episodio, García volvió a la institución como profesor y le ganó una demanda al Estado, por los daños morales que le causaron con ese proceso.

Las votaciones no se harán presencialmente sino virtuales entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. a través del sistema de Gestión Académica de la universidad. Confirme si se encuentra habilitado para votar.

Los inconformismos

Hay tensiones en medio de las nuevas elecciones en la Universidad. Desde el 2010 no se elige un rector de forma democrática y aunque el año pasado se adelantaron elecciones para poner fin a la interinidad del cargo, al final se impuso el voto en blanco y el 1° de septiembre se declaró desierto.

Este año se volvió a abrir el proceso con nuevas normas en las que no se hará la elección por votación sino por calificación. El primer 25 % se obtiene de la revisión de la hoja de vida, el segundo 25 % de las votaciones de los estudiantes, mientras que el 50 % provendrá de la decisión de la CSU.

Es precisamente este modelo el que no convence a los estudiantes, ya que este año no se habilitará el voto el blanco y porque varios sectores consideran que el porcentaje de las votaciones estudiantiles no tiene el suficiente peso en la elección. Solo queda ver cómo se desarrollan las votaciones y cuál será el porcentaje de participación de los estudiantes, un importante medidor de satisfacción con estas nuevas elecciones.