Evite intoxicaciones: ¿cómo identificar el pescado en buen estado?

En Semana Santa, por la vigilia que se acosumbra realizar en la iglesia católica, aumenta el consumo de pescados y mariscos en el país. Para el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud anunció controles en los cinco centros principales de abastecimiento de la ciudad y en más de 800 establecimientos de expendio y depósito para verificar que los productos cumplan con las condiciones higiénico sanitarias adecuadas.

Asegurarse de que el pescado esté fresco y haya sido conservado en las temperaturas adecuadas de refrigeración (entre 0°C y 4°C) y de congelación (-18°C) son algunos de los aspectos que deben verificar los usuarios antes de comprar alimentos de acuicultura .Comprobar que los enlatados y el pescado seco estén en óptimas condiciones y no comprarlos en ventas ambulantes son otras indicaciones que da el Distrito para prevenir posibles intoxicaciones.

Para esta temporada los bogotanos podrán adquirir pescado fresco, seco y congelado, además de productos enlatados. Antes de comprar pescado fresco revise que las escamas estén brillantes y unidas entre sí. La piel debe estar húmeda y tersa, sin laceraciones o arrugas y los ojos deben ser trasparentes, brillantes, salientes y sin manchas rojas. El olor debe ser fresco y en ningún momento parecer extraño, como el del amoníaco o el óxido.

En el caso del pescado seco, el color debe ser amarillo uniforme, sin manchas rojizas o verdosas, debe tener consistencia dura, sabor salado y no presentar malos olores. Respecto a la tercera variedad, debe estar completamente congelado (duro), en ningún caso blando o semicongelado, la carne debe tener color rosado y no debe presentar olores extraños. Si en cualquier tipo de pescado percibe olores anormales, la recomendación es no comprarlo.

El pescado también se podrá adquirir en enlatados. Para estos, el empaque debe estar en buen estado, tener información del nombre del alimento, la lista de ingredientes, la identificación del lote, la fecha de vencimiento, las instrucciones de conservación y el número de registro sanitario.

Las autoridades anunciaron controles en las plazas de Las Flores, Paloquemao, Samper Mendoza, Las Nieves y la central mayorista de Corabastos para revisar los productos que se ofrecen a los capitalinos durante esta temporada. Se estima que a Corabastos entrarán más de 700 toneladas de pescados y mariscos, 70 por ciento más que en la Semana Santa de 2017.

