“Excelente noticia para el comercio formal”: Fenalco tras levantarse el pico y cédula en Bogotá

La federación aseguró que el comercio formal era el que estaba cumpliendo con la restricción, mientras los comercios informales no la acataban.

Este viernes 19 de febrero se levantó la medida de pico y cédula que llevaba más de un mes rigiendo la capital. La Alcaldía de Bogotá tomó la decisión luego de que determinara que el segundo pico por el COVID-19. en la ciudad había terminado. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de Bogotá celebró la decisión.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, aseguró que la medida estaba afectando al comercio formal, pues era el que estaba cumpliendo con la restricción. “Que se levante la medida del pico y cédula es una excelente noticia para el comercio formal, que era el que se estaba viendo afectado por este dado a que era el único lugar que la cumplía y estaba desplazando la demanda hacía la informalidad”, dijo.

Además, el director celebró que la ciudad ya no estaba en emergencia por el aumento de casos. “Significa que, poco a poco, estamos mejor en temas de salud. Esperamos que continué la reactivación y que todas las personas cumplan las medidas de bioseguridad. Es clave continuar manejando el aforo máximo en los diferentes establecimientos comerciales”, concluyó el director.

Cabe recordar que el Distrito decidió retomar el pico y cédula debido al acelerado aumento de casos que vivió la capital entre diciembre y enero, esto, debido a la indisciplina ciudadana. Los toques de queda nocturnos y la declaración de alerta roja fueron otras de las restricciones que implementó la Alcaldía durante la segunda oleada.

Tras el levantamiento, el Distrito anunció nuevas medidas, como permitir la apertura de restaurantes hasta medianoche y la extensión de los horarios de las peluquerías, que ahora podrán abrir entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m. Además de esto, la alcaldesa Claudia López anunció que partir de ahora, los empleados de construcción como de manufactureras no podrán ingresar entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., mientras que las obras públicas se van a mantener en horarios 24 horas.