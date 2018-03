"Explosión de granada no fue por microtráfico": familiar de herido en Engativá

El CTI investiga la explosión de una granada en la localidad de Engativá, Bogotá, que se presentó en la mañana de este domingo y que dejó tres personas heridas. El hecho se ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. en un parque del barrio Quirigua, al occidente de la capital del país, donde algunas personas estaban departiendo. Según versiones un hombre lanzó una granada después de haber discutido con otra persona.

Como fruto de la explosión, tres personas resultaron heridas y fueron llevados al hospital del sector. Entre los afectados se encuentra Rubén Darío Córdoba, quien a esta hora fue remitido a la Clínica Partenón, ubicada en esa misma localidad, su diagnóstico es reservado.

“Estábamos departiendo entre amigos, yo me fui unos minutos antes, según tengo entendido hubo un inconveniente entre dos personas, una de ellas se fue y después volvió y lanzó la granada. Allí estaba mi hermano y dos amigos más”, señaló Ernesto Córdoba hermano de Rubén Darío.

Según indicó Córdoba, los tres amigos se encontraban sentados en un parque, detrás de la iglesia del barrio Quirigua, en el sector "S" y cuando vieron llegar de nuevo al joven que, según cuenta, estaba borracho, lo intentaron calmar pues tenía una actitud agresiva, y fue entonces cuando, según él, fue lanzada la granada.

"Mi hermano y yo ni siquiera vivimos en el barrio y muy rara vez vamos allá. Pero esta vez, como fuimos de visita él se puso a hablar con sus amigos. Entre ellos, uno resultó muy afectado por la explosión y está hospitalizado en el Simón Bolívar donde le están haciendo un cirugía, su familia está muy preocupada por su salud", agregó Córdoba.

Además, al hablar con El Espectador, insistió que ni él, su hermano y los amigos, que resultaron afectados por la granada, tienen que ver con problemas de microtráfico, como aseguran otras versiones que indican que esa fue la razón de la explosión, sino que por el contrario fueron víctimas de un hecho aislado del cual no tienen nada que ver.

“Están jugando con la reputación de nosotros, están diciendo que la explosión fue por microtráfico, pero son mentiras, a nosotros, gracias a Dios, no nos gusta el vicio, somos trabajadores, somos joyeros entonces no tenemos necesidad de hacerle daño a nadie, no tenemos disputas territoriales y no tenemos problemas con nadie”, agregó Córdoba.

Por ahora, las autoridades seguirán con sus investigaciones con el fin de determinar los responsables y las causas del hecho.

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook