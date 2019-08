Extienden notificación de reparación a víctimas del derrumbe en Doña Juana

La Defensoría del Pueblo, encargada del proceso de reparación a los afectados por el derrumbe del relleno Doña Juana en 1997, anunció que extendió hasta el 21 de agosto el plazo para empezar a notificar a quienes tienen derecho a la compensación, para la que el Distrito destinó $227.440 millones. Este trámite tenía que empezar a mediados de julio, pero por diferentes problemas logísticos no se pudo cumplir el plazo.

Este proceso empezó cuando unas 1.472 víctimas del derrumbe interpusieron una demanda. En 2012, el Consejo de Estado no solo ordenó al Estado reparar a las víctimas, sino que le pidió identificar otras posibles víctimas que residieran o trabajaran a máximo cinco kilómetros del lugar de la tragedia ocurrida entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1997, que causó problemas respiratorios y dermatológicos entre la mayoría de vecinos de la zona.

Sin embargo, esa identificación no era sencilla porque quienes se consideraran víctimas tenían que inscribirse a la plataforma "Doña Juana le responde", para recibir de forma electrónica la notificación de si finalmente serán reparados o no.

Para esto, la Defensoría del Pueblo firmó un convenio con la Universidad Nacional, que tiene como objetivo analizar la zona afectada mediante georreferenciación, para así depurar la lista y determinar quiénes tienen derecho a reclamar a la indemnización. Esto, porque mientras el Distrito calculó que se iban a registrar unos 65.000 afectados, a la plataforma terminaron llegando 631.000 solicitudes, y el dinero es insuficiente para cubrir todas las reparaciones.

Las notificaciones tenían que empezar a llegar el año pasado, pero por diversos problemas logísticos derivados de la cantidad de solicitudes, no se logró culminar la meta. Posteriormente se alargó el trámite hasta mediados de julio de este año y, finalmente, el 21 de agosto quienes autorizaron la notificación electrónica de la decisión, empezarán a recibir los correos.

De acuerdo con la Defensoría, estas notificaciones se realizarán de forma semanal y por grupos, por lo que hizo un llamado a la calma si todas las notificaciones no llegan a partir de esa fecha. Asimismo, el organismo aclaró que quienes no autorizaron la notificación por correo, serán programados a partir del 16 de septiembre para audiencias de notificación personal.

Si una de las personas que se considera víctima del derrumbe no se ha registrado todavía, puede ingresar a esta dirección para obtener su usuario y contraseña, actualizar sus datos y decidir si autoriza la notificación electrónica de la decisión o prefiere ser informado en las audiencias presenciales. Por último, la Defensoría alertó a quienes no han empezado el proceso sobre personas que están cobrando por adelantar este trámite y, lo que realmente hacen, es quedarse no solo con el dinero sino con los datos personales y las copias de los documentos para solicitar la indemnización.

La idea de la reparación a los afectados por el derrumbe es que sean clasificados en víctimas de primer, segundo y tercer grado. Todo depende de la cercanía que tenían con el relleno en el momento de la emergencia. En un principio, se contempló que las indemnizaciones podrían oscilar entre $1,2 millones, para quienes vivían a máximo cinco kilómetros de Doña Juana, y $3,6 millones, para quienes vivían a menos de 1,5 kilómetros. Sin embargo, dado el significativo aumento de reclamantes, las cifras de reparación podrían variar.