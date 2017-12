Fabricantes de pirotecnia piden no restringir la comercialización de pólvora legal en Bogotá

-Redacción Bogotá

Luego de que el alcalde Enrique Peñalosa indicara que se alista para firmar un decreto que restringiría la comercialización de pólvora en Bogotá, el gremio de los fabricantes de la pirotecnia aseguró que esta medida podría afectar a los negocios que cumplen con los requisitos de ley y, por el contrario, fortalecerían el comercio informal y la comercialización cacera.

El presidente de la Asociación Nacional de Pirotécnicos, Carlos Andrés Carvajal, le pidió a la administración distrital que realice campañas de sensibilización, en lugar de imponer restricciones en contra del comercio formal.

“Hay una normatividad que invita a trabajar en función de la vida y la seguridad de las personas, pero no restringe la comercialización, ni prohíbe la actividad de la pirotecnia. Si esto fuera así, no podríamos sacar licencia del Ministerio de Defensa, no podríamos tener ni siquiera tener puntos de venta a nivel nacional o Cámara de Comercio”, indicó Carvajal.

Aseguran que temen que se prohíba la comercialización de chispitas, los dispositivos de humo, que corresponden a la categoría uno y que no contienen pólvora; las tortas, las fuentes, algunos voladores (pertenecientes a la categoría dos, la cual es moderada).

“Cuando entramos en un tema de prohibición, la clandestinidad va a coger más fuerza. La invitación es que trabajemos todos en conjunto por una pirotecnia legal y segura”, agregó Carvajal.

Aunque los detalles del decreto aún no se conocen, la administración distrital le insistió a la ciudadanía abstenerse de manipular pólvora, debido a las consecuencias irreversibles que puede generar. “Vamos a tener 100 espectáculos de juegos artificiales en toda la ciudad para que no hagan uso prohibido de estos dispositivos”, dijo Peñalosa.

