Familiares de víctimas en Bogotá piden que pare la violencia y que se haga justicia

Para las familias de personas que murieron, o que resultaron heridas, en medio de la jornada de protestas que se vivió esta semana, es importante que el gobierno trabaje en la obtención de la verdad, justicia y en garantías para que los actos de abuso policial no se vuelvan a repetir. También hacen un llamado a la protesta pacífica.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, convocó para este domingo una jornada de perdón y reconciliación, mediante la cual se busca frenar la violencia que ha vivido la ciudad en los últimos días producto de los abusos policiales que cobraron fuerza con el caso de Javier Ordóñez.

En el primer tramo del evento, el cual arrancó a las 10 de la mañana en la entrada de la Catedral Primada de Colombia (oriente de la Plaza de Bolívar), participaron familiares de las víctimas que murieron o resultaron lesionadas en medio de las manifestaciones.

Maira Páez, quien era la pareja de Jader Fonseca, hombre que murió el pasado 9 de septiembre, es importante que el Gobierno Nacional haga justicia, para que no hayan más muertos ni heridos por la Policía. “Que les caiga todo el peso de la ley, porque lo que ellos hicieron fue un asesinato. A mi esposo no lo hirieron con una bala perdida, fueron cuatro tiros. A él lo acribillaron. Han dejado a un niño sin derecho a conocer a su padre. Mi hijo queda huérfano por este acto violento”, manifestó al criticar el hecho de que ni el presidente Iván Duque ni representantes de la Policía hicieron parte del evento.

Constanza Chaparro es familiar de Brayan Rodríguez, uno de los más de 200 heridos que dejó esta semana de manifestaciones. “Hablar cuesta cuando hay dolor, cuando no solo fue nuestro familiar, sino también por quienes han caído entre policías y civiles. Necesitamos que ustedes - los policías- sean nuestros amigos y que nosotros seamos los amigos de ustedes, para sacar adelante nuestra nación en paz”, manifestó.

Flor Alcira Peralta, la madre de Ferney Peralta (un joven de 17 años que sufrió heridas por armas de fuego) pide que se haga justicia y que esclarezcan los hechos. “No sabemos cómo va a quedar el brazo de mi hijo, pido al presidente y a la alcaldesa que hagan lo posible para llegar a la verdad”, dijo.

Bryan Baquero Rojas, hermano de Angie Baquero, joven que murió en medio de los enfrentamientos, pidió que se haga justicia y que los hechos no queden en la impunidad. “No queremos que estos hechos generen más violencia”, dijo al recordar las palabras de la Biblia que dicen que no se debe devolver mal con mal. “Esto es muy difícil porque hemos perdido a una persona que no volveremos a ver más, queremos que se calme la violencia”, concluyó.

Al comienzo de la jornada, Claudia López aseguró que lo ocurrido es el acto de mayor violencia en Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia, y que estas muertes son la consecuencia de la desobediencia de algunos uniformados de la Policía que usaron sus armas de fuego en las manifestaciones. ¿Quién dio la orden entonces? es lo que se preguntan las familias de las víctimas.