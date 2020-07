Fenalco Bogotá asegura que la cuarentena tendrá efectos “catastróficos” para el comercio

Juan Esteban Orrego, director de la entidad, señaló que la cuarentena por localidades ocasionaría una “crisis humanitaria” tan grave como la pandemia.

Con el inicio de la cuarentena estricta en ocho localidades de la capital, crece la incertidumbre de los comerciantes y trabajadores que se verán afectados por la medida. Desde este lunes hasta el 26 de julio, los habitantes de las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristobal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito no podrán movilizarse salvo por actividades de primera necesidad, lo que representa un duro golpe a las finanzas de empresas que laboran en estos sectores, según lo indicó el director de Fenalco Bogotá – Cundinamarca, Juan Esteban Orrego.

“Un cierre va a generar nuevamente unos efectos catastróficos para el comercio, se termina ahogando. Hay muchos comerciantes que ya no van a poder aguantar esta nueva cuarentena de quince días, o inclusive de un mes, porque tienen sus locales en unos lugares y los trabajadores viven en la localidad contigua, por lo que probablemente les va a tocar vivir dos cuarentenas”, señaló Orrego.

Para él, se trata de un tema con varias aristas que hay que revisar con detenimiento. “Si bien estamos en un pico de la pandemia que nos preocupa, y nosotros insistimos en el cuidado y los protocolos, también llamamos la atención por lo que va a acontecer cuando se cierre todo”, indicó el director de Fenalco Bogotá - Cundinamarca a Noticias Caracol.

Lo cierto es que las medidas de cuarentena estricta por localidades, adoptadas por el Distrito, encuentran su argumento en esta difícil etapa que enfrenta la capital, en donde el número de contagios supera los 40 mil casos y la ocupación de UCI llegó a más del 80 %. Según Claudia López, la idea es que, en esta primera cuarentena, que va hasta el 26 de julio, más de 2.4 millones de personas se queden en casa para evitar el contagio por COVID-19, pues la ocupación de UCI se ubicó en el 89.9 % este 13 de julio.

“Pido paciencia a todos los bogotanos y debemos hacer el esfuerzo. Vamos a pasar por el filo de la muerte, es el momento en que vamos a ver más gente contaminada, más familias llorando por sus familiares. Vamos a hacer un esfuerzo colectivo para pasar el pico de la mejor manera”, dijo López en las últimas horas, y agregó que, durante la última semana, Bogotá ha tenido una velocidad de contagio y una tasa de mortalidad alta, pues de cada tres pruebas realizadas en cualquier localidad, una es positiva por COVID-19.

Sin embargo, el director de Fenalco Bogotá considera que el Distrito debería contemplar “un control por UPZ o un seguimiento a las personas que están contagiadas, insistir mucho en los cuidados, en el cumplimiento de los protocolos, en el distanciamiento social, eso sería de gran ayuda y permitiría que las actividades de comercio, que pueden funcionar, lo hagan sin un mayor riesgo”.

Orrego insiste en que, en la medida que se cierre el comercio formal, en esos mismos espacios el comercio informal continuaría, por lo que no se sabrá a ciencia cierta qué tanto va a disminuir la velocidad del contagio. Aseguró que, si los establecimientos quiebran, sus trabajadores pasarán al comercio informal, donde el porcentaje de contagios puede ser mayor. “El cuidado especial es de cada uno, pero el comercio formal es el espacio en donde la gente pude ir, se puede desinfectar y tener las garantías del cumplimiento de los protocolos de seguridad”, indicó.

Para el director de la entidad las medidas deben acatarse de marea estricta, pero con una “coherencia y una lógica real para que la gente pueda continuar viviendo, pero cuidándose, porque esta es una situación con la que tendremos que lidiar durante mucho tiempo y tenemos que aprender a convivir con ella”, señaló.

Lo que más preocupa a la entidad es que, en la medida que más comerciantes “se quiebren” y más personas “se queden sin empleo”, la ciudad va a entrar en una “crisis humanitaria que terminará generando problemas tan graves como el de la pandemia, porque la gente termina es con hambre y teniendo unas situaciones que tren consigo catástrofes grandes como consecuencia”.

Frente a este panorama, un sector de la economía asegura que el comercio virtual podría ser una alternativa en medio de la cuarentena, como lo dejó ver el segundo día sin IVA llevado a cabo en la capital. Frente a esto, el director de Fenalco Bogotá - Cundinamarca señaló que, aunque es una opción viable para reactivar el comercio, “desafortunadamente no alcanza a suplir las necesidades y no todos están preparados. Hay comercios que pueden continuar sus labores cumpliendo con todas las medidas, sin generar más contagios; es importante que podamos seguir trabajando porque esto va a durar mucho tiempo, por eso, en la medida que tengamos más restricciones, que la gente no pueda salir a trabajar con responsabilidad, el comercio se va a reventar”.

Lo que más preocupa a Fenalco en esta discusión es que, si los comercios no pueden operar, pero deben seguir pagando nómina a los trabajadores que se encuentran en casa, muchos comerciantes se verían obligados a liquidarlos, e incluso a cerrar las empresas.

