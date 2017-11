Feria de libro callejero en Bogotá: títulos al alcance de todos

Redacción Bogotá

Si está buscando plan para este fin de semana y es amante de los libros, en la Plazoleta de la U. del Rosario se lleva a cabo la Feria del Libro Callejera, hasta el 30 de noviembre, en la que libreros del Centro Cultural del Libro, exponen títulos usados y nuevos, pasando por literatura universal hasta filosofía y otras ciencias.

“Se está manejando en estos momentos muchos libros de literatura universal, tenemos más de 53 de esos títulos. Los jóvenes buscan sobre todo literatura de terror y vampirezca”, expresa Blanca Inés Aristizabal, de la Librería Colombiana, que existe hace más de 20 años.

Entre las actividades que los visitantes podrán disfrutar están eventos culturales, actividades de promoción del libro, encuentros con autores y la posibilidad de afiliación a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BiblioRed).

“Estos espacios son importantes porque permiten no encasillarse en un género como tal o en un tipo de lectura. El hecho de que los libros sean usados es interesante porque uno puede leer sin gastar mucho dinero. No hay excusa para la gente que dice que no lee porque no tiene dinero”, expresa Laura Riaño, estudiante de Ciencia Política y Gobierno en el Rosario.

Por su parte, Ángel Herrera, venezolano, expresa su gusto por estos espacios, los libros de superación y de literatura, entre los cuales escogió uno de Gabriel García Márquez: “Pude llevarme tres libros por 10 mil pesos. Les sacaré provecho”.

A pesar de que hay libros de $5.000, otras ofertas y un evidente flujo de gente, para Aristizabal hay “muy poco movimiento, pasan estudiantes pero ellos ya no están dedicados a un libro físico, Internet ha acabado con todo, ellos dicen que sacaron el resumen por ahí. Entonces aunque el libro físico esté a un precio cómodo, no lo compran”.

A pesar de este panorama, agrega que “uno debe persistir porque de todas formas hay mercado. En ferias como la de Bogotá y Medellín, de verdad la gente va a comprar libros. Si hay más gente, hay venta”.