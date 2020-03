Festival Estéreo Picnic abre convocatoria para emprendedores de Cundinamarca

El Festival Estéreo Picnic 2020 busca 23 emprendedores de los sectores artesanal y agroindustrial de Cundinamarca para que promocionen y vendan sus productos en la nueva versión de este evento, que se llevará a cabo del 3 a 5 de abril. Los empresarios o comerciantes podrán inscribirse hasta el próximo martes 10 de marzo.

El evento, que espera este año cerca de 100.000 visitantes, contará con la participación de artistas de la talla de Guns and Roses, The Chemical Brothers y The Strokes. Por este motivo, será el escenario propicio para que diversos sectores de Cundinamarca expongan sus productos, aumenten sus ventas, promocionen y logren posicionar sus marcas .

"Somos conscientes de la enorme contribución que realizan los emprendedores cundinamarqueses a la economía del departamento y de sus municipios y por eso queremos apoyarlos. Sabemos que si ellos crecen, posicionan sus productos y aumentan sus ventas, crece el empleo y mejora la calidad de vida de nuestros habitantes", afirmó Nicolás García, gobernador de Cundinamarca.

Natalia Tavera, quien ha estado dedicada a promocionar la convocatoria, afirmó que "Queremos que se presenten la mayor cantidad posible de emprendedores y que la representación del departamento sea la más rica y variada posible. Queremos que al terminar el festival no solo se hable del espectáculo y de los artistas sino también de Cundinamarca, de sus municipios y de su gente”.

La Gobernación del departamento financiará la participación de 19 emprendimientos del sector artesanal y agroindustrial dentro del área denominada “Hippie Market”. Allí se garantizará la participación de cuatro emprendimientos del sector agroindustrial (cafés especiales, derivados del café, derivados del cacao, derivados de panela y jugos de fruta) en el stand de alimentos de Cundinamarca.

Los interesados en inscribirse a la convocatoria, deberán ingresar a este enlace.

